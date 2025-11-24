香港人來台震驚：月薪4萬怎麼活？ 激網友兩派論戰

有香港人來台北實習，提出疑問，好奇月新4、5萬的人是怎麼生活的。示意圖／攝影陳儷文

一名香港人在香港讀書、工作，但她近日來到台北，發現身邊許多認識的人，月薪大約都是4、5萬元，讓她非常訝異，忍不住問「我真的很好奇，在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？」她還認為，台灣這麼多需要專業的工作，但薪水卻只有4、5萬，「會不會對專業人士來說有點不公平？」

這名香港女網友說，自己最近到台北實習了幾個月，發現台北的物價沒有她想像中的便宜，平常跟朋友外食，一餐動不動就要超過400元，但如果以房租來說的話，確實是比香港低，可是如果把整體開銷花費都加起來，在台北工作似乎不太容易存到錢，更別提買房了。

廣告 廣告

原PO在Dcard心情板發文說，自己因為有在香港和台北生活的經驗，所以對比起來落差特別明顯，她說，在香港，金融業剛畢業的起薪大約是新台幣12萬元，但這樣的數字在香港也只能勉強過活，做了多年以後頂多加薪到新台幣20萬元。如果只想要賺新台幣4萬元的話，在香港麥當勞上班就可以了，所以她說，「台灣這麼多專業工作，除了醫師之外，薪資大多落在4、5萬左右，會不會對專業人士來說有點不太公平？」

原PO也很好奇，想知道台北人是否真的都需要非常精打細算、仔細記錄每一筆花費？她說香港的租金確實比台灣高出很多，但整體生活的難度比較起來，還是讓她產生不少疑問，為什麼4、5萬薪水在台灣比較合理或普遍？

有網友看後留言回覆「非常難生存，物價上漲的速度遠超過於薪資，台灣成為生育率最低的國家非常不意外」、「中南部更慘，一大堆3萬的工作」、「妳是對的，台灣人超可憐跟井蛙一樣，覺得沒差，其實社會制度超有病」、「台灣人就只有12％有錢人可以爽過生活，其他人都是被錢追著跑，連生小孩的錢都沒有」、「台灣很可憐，被既得利益的企業圍起來殺，原物料、汽車、各方面都壟斷消費者如何選擇？」、「果然很多沒出去看過外面世界的井底之蛙，自己有空去香港走走看看，光路邊攤貼小紙條招洗碗工的就薪水換算台幣就大概6萬」、「在台灣，除了科技業之外其他都被嚴重壓榨」、「中部傳產還有28k突破靠加班的」、「4、5萬薪水在台灣是很普遍但完全不合理，鬼島悲歌，政府決策的鍋，但政府不會承認的」、「之前跟香港車友聊過，她在香港做護理人員，說他們很缺人，問我要不要過去，我問薪水多少，她說跟我們差不多，只是我們是台幣，他們是港幣」。

但也有網友認為「妳拿香港的高薪行業來比台北的普通人也是蠻奇妙的。還有，到底誰會整天吃一餐超過400的？」、「外食一餐動不動就超過400元，妳是去哪裡吃」、「妳應該不認識大多數人吧」、「妳一定沒深入北市小街小巷，虎林街那邊就很多沒破百可以吃的」、「港仔是不是不知道全華人討厭他們的程度僅次於民進黨？」、「雖然這樣的薪水的確很難在台北生存，但也不是不行，也有領4、5萬能生存的方式。如果領這樣的薪水還跟妳一樣餐餐都400，應該是活不下去」、「妳外食太貴了，然後可以住新北減少租屋成本」。



回到原文

更多鏡報報導

女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光

阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍