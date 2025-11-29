「香港人加油！」宏福苑現場堆滿鮮花 悼念死者

香港宏福苑社區的公園邊堆滿鮮花，悼念死者。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑的火勢已經完全撲滅，但是死者身分的辨識進度卻一度陷入瓶頸。港府今天（29日）中午加派鑑識人員趕赴火場增援，目前在128位死者中，已經辨識出其中的88位。而有許多香港市民今天下午特別趕到宏福苑，致上一束鮮花，表達對於死者的悼念。

儘管火勢已經撲滅，大埔宏福苑的這場災難，恐怕會在香港人心裡留下一道難以癒合的傷口。鄰近宏福苑社區的公園邊，許多香港人用素白的菊花表達他們的追悼。有小朋友親自手繪了一些圖案，寫著R.I.P為死者悼念。

火災造成100多位居民罹難，但是辨識出身分的死者，卻還停留在兩位數，一清早就有大量的鑑識人員進入火場，大約中午前，港府警務處災害辨認組再追加多達600名的專業人員，趕赴現場增援，希望能加快辨識的速度。當局徵調社區會堂，提供親屬認屍，儘管心裡已經有所準備，卻但確認的那一刻，還是充滿了不捨。

週末下午越來越多的民眾，來到大埔宏福苑附近的公園致上一束鮮花，為死去的鄰居或是素不相識的罹難者送行。這幾天來好多人都睡不好，擔任志工的小姐，講著講著不禁哽咽起來。

大埔居民：「就是想過來看一看，畢竟住在這裡，就想看看居民。我是臨時起意過來，因為我剛在那邊幫忙，然後我們就臨時說，要不我們來這裡看一下吧。」

很多市民期盼政府要善盡調查的責任，還死者一個公道。

香港市民：「我相信這世界是有因果，就算有些事情可能就這樣，直接過去就算了。其實因果是，這一定會有報應的，這起意外讓平素各忙各的的香港人，相互的關心團結了起來，受訪市民的這句話，既是告訴災民，也是給所有香港人打打氣，要繼續堅持下去。」

香港市民：「其實我們香港人一直是在相互陪伴著大家，就是大家香港人加油！」

