香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理

全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的國際城市嗎？但宏福苑的大火，死亡人數卻比公安常亮紅燈的孟加拉還嚴重。（圖片來源／ABC截圖）

香港大埔宏福苑火災造成超過159人死亡，死亡人數仍可能攀升。這場災難震驚國際社會，國際媒體《BBC》、《路透社》、《美聯社》、《CNN》、《衛報》不僅因為傷亡慘重，更因為它揭示了香港城市治理的深層危機，很難想像，人均所得是孟加拉20倍的香港，一場火燒出的公共安全缺陷，竟然比孟加拉還嚴重。

許多開發中國家如孟加拉，為了經濟成長時常發生公共安全災害事件，2016年8月21日首都最大商場火災，2016年9月10日孟加拉首都達卡北部 Tongi 工業區的 Tampako 包裝工廠發生鍋爐爆炸造成15到24人死亡，2019年2月20日晚首都舊城區的住宅大廈大火造成至少81人死亡，2022年6月孟加拉港口倉庫化學爆炸已49死、逾200人傷，但這次香港宏福苑火災造成死亡人數一定超過200人。

香港宏福苑火災上百死，對高國民所得的諷刺

諷刺的是，據世界銀行2024年的數據，香港人均國民所得超過五萬美元，是孟加拉約兩千多美元的二十倍。然而，公共安全的表現卻與經濟水準背道而馳，甚至在災害損失上比孟加拉更為嚴重，這種落差令人難以理解。

評論員陶傑說，「香港故事」的愚蠢之處，在於香港特區政府各部門、什麼業主立案法團、建築工程公司、大廈保安處 完全缺乏保命的常識。最終只抵賴（甩鍋之意）一個不知所終也不知有沒有的吸煙的外勞。

根據世界銀行統計，2024年香港人均所得5萬多美元，孟加拉僅2千多美元，宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理。（圖片來源／WorldBank官網）

陶傑諷刺的說，宣傳部門也會表態：在我們這邊， 應變的辦法是維穩第一，封鎖消息，香港為什麼就不能不論抬出多少具焦屍，統一口徑，死亡人數就是39名， 強力控制輿論，嚴管網絡？

經濟繁榮與治理失衡，港府甩鍋責任給包商和外勞

理論上，高所得社會應該擁有更完善的公共安全體系。財政資源充裕，能投資於消防設施、建築安全規範、社區防災教育與緊急應變系統。然而宏福苑火災卻暴露出香港在這些方面的嚴重缺陷。高樓密集、人口稠密的城市環境，本就需要更嚴格的安全管理，但實際上卻存在消防通道阻塞、建築設計不符安全標準、公部門管理不彰等問題，最終釀成慘劇。

高所得卻低安全—香港治理的警訊，全世界第一流的管理團隊、特區政府，香港不是一個很先進的國際城市嗎？

但中國政府的反應更令人訝異，已經把這起公安事件要「政治解決」，北京不允許質疑的聲音動搖到香港特區政府威信，步上與中國處理公安事件的後塵，「維穩」至上，北京駐港國安公署29日宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

治理惡化徵兆，香港已走上中國政治凌駕公安之路

據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要求政府追究責任的男子，近期遭香港警方國安處帶回問話，引發外界關注。他這份連署提出四大訴求，包括持續支援受災居民、成立獨立調查委員會、重新檢視工程監管制度，以及追究相關官員的責任。

宏福苑火災不僅是單一事故，而是香港治理惡化的縮影。當高所得社會的治理能力無法匹配經濟水準，便會出現「富而不安」的矛盾。這種矛盾在火災中以血淋淋的代價呈現，讓人質疑香港政府是否仍有能力維持一個安全宜居的城市，現在更糟的是，中國已經把國內處理公安事件的「維穩」政治模式帶入香港，事發至今沒有任何大官下台。

公共安全是衡量城市治理的核心指標，而非僅僅依靠GDP或人均所得來彰顯繁榮。當一個人均所得五萬美元的社會，卻在火災中付出比低所得國家更慘痛的代價，這不僅是治理的警訊，更是社會信任的崩塌。

