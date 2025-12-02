香港人怒了！轟八炯造謠「大火只派1輛消防車」本人死不認錯遭抓包偷剪片

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳發文稱，她不懂台灣網紅八炯為何要聲稱香港消防只派了一輛消防車，這是造謠，並要求八炯更正並道歉，八炯則回應自己是轉述一位老婦人的話。但卻遭粉專抓包偷偷剪輯了其爭議言論。

八炯談論宏福苑大火引發香港網友眾怒。（圖/資料照）

八炯在27日上傳的影片中，談及香港大火時表示，「最誇張的是，過了兩三個小時，只有一輛消防車來，只有一條水柱在打怪，後續才有其他水柱到場，而比起消防車，先到的更多的是鎮暴警察」。

然而身為香港人的鄭曦琳21日在Threads發文痛批，八炯這位台灣人為何要利用這條指責「為什麼只有一條喉管」的影片，聲稱「香港消防只有派一輛消防車」；並聲稱防暴警察在場（根據照片，手持盾牌的警察並非防暴警察，防暴警察是身穿深綠色制服的）。鄭曦琳怒轟「這是造謠，請你更正和道歉，不要利用香港的火災刷流量」。面對批評，八炯則回應，他只是轉述一位老婦女的話，並質疑網友是否應該先去詢問當事人。

圖取自大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳Threads。

對此，粉專「政客爽」2日在臉書發文表示，八炯繼抹黑鍾明軒裝死不道歉後，再度造謠香港大火「只有一台消防車來」，目前被大量香港人炎上要求道歉，這麼大型的翻車事件，正常網紅一定是先拍影片公開鞠躬道歉，結果大家猜猜八炯是怎麼處理的？

「政客爽」發現，首先八炯偷偷把自己造謠的原影片最後一段進行剪輯，略懂剪輯的人應該都可以看出來，而原影片提到「過了兩三個小時，只有一台消防車來」，這在YT一些新聞媒體都有原段落，結果現在八炯影片這段已經消失了。這就是深厚的「大街造謠，小巷裝傻」功力，只有紙紮人有這樣的本事，假裝沒事就不用道歉。

圖取自政客爽臉書。

「政客爽」進一步指出，率先開砲的是「香港火災紀錄庫的創辦人」鄭女士，她強調「消防車很快就到了」要求八炯造謠快道歉更正。結果：八炯貼出一個老婦人的說法，強調自己是轉述者，要大家去告老婦人。

「政客爽」接著說，第三、八炯在原片從頭到尾沒有講清楚自己的資訊來源只是一位老婦人。第四、香港網友紛紛開砲「對方只是情緒上的災民」、「既然你在網上發佈資訊，是有責任去fact check（事實查核）的」，八炯怒回「要老婦人認錯，我會道歉」。最後，一位香港網友表示「不經查證直接當事實轉述還能理直氣壯，台灣真不愧是假資訊大國，詐騙集團新手村」。

「政客爽」怒批，八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大！任何一個人，在社群上對於嚴重災情的事件，所有訊息都應該經過多方查證後，再去傳遞資訊。自己看到不少香港網友本來就是會收看八炯節目的觀眾，結果對於其造謠不道歉的行徑很傻眼。

「政客爽」最後表示，「讓香港人們見笑了，很多時候我們台灣人，對於這樣的事情也是很無能為力，說假話比說真話的資訊更多人相信。如果香港人有不舒服的地方，只能說句不好意思，台灣的某些人給你們造成困擾了。希望香港人無論是災後重建、心理上都能撫平傷痛，辛苦了」。

