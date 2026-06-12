香港人權作品展在台北 首次影展放映時代革命等14部片

正在台北二二八國家紀念館展出的「香港人權作品展」，後天(14日)起將展開「人權影展」，預計在7個假日選播14部影片，首日將放映《戰火邊緣的青春》和《時代革命》，讓觀眾看見烏克蘭青少年的生命韌性，以及香港人捍衛自由的壯闊群像。

由香港人權陣線等團體主辦的香港人權作品展，今年首度結合「人權影展」，6月14日到8月23日將在台北二二八國家紀念館一樓活動室，播放14部影片。

香港人權陣線表示，14日首日將以「絕望與抵抗的共振」為題，上午放映《戰火邊緣的青春》，下午播映《時代革命》，兩部紀錄片雖然時空背景截然不同，卻共同展現了人們在面對極權與戰火時，那份不甘屈服的意志，無論是烏克蘭青少年在硝煙中的純真韌性，還是香港人面對體制時的無畏抗爭，這兩種「絕望與抵抗」的姿態，都將成為對話的起點，所以在《時代革命》映後將舉行座談，由香港人權陣線發起人赴湯擔任與談人。

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「人權影展」還將選播《納瓦尼事件簿》、《香港本色》等影片，7月12日將以「藝術抗爭」為主題，播放《The Martial Forest》和《Hong Kong Mixtape》，其中，《Hong Kong Mixtape》收錄了10位離散港人藝術家的故事，包括定居台灣的漫畫家柳廣成以及香港人權作品展策展人黃國才。

黃國才說，到時候也將參與映後座談。黃國才：『(原音)我會分享我來到台灣之後發生什麼事啊，開了工作室，也有搞展覽，在這5年，除了在台灣，也在國外講香港的民主的故事，我覺得這是一種很強的提醒吧，我跟我的貓、我跟我太太也來到台灣，在這裡好好生活，台灣已經是我的家了。說這種故事的時候，我覺得觀眾會把我的經歷去投射到自己身上，一定會，然後就去想，如果老共打過來，可能自己會走到哪裡呢？這些問題其實蠻有趣的，也很重要，當然你也可以從一種很沉重的方向去看。』

香港人權作品展即日起展出到8月30日，共展示50多件作品。黃國才表示，展覽屬靜態形式，影展因為有動態影像和配樂，當中有對話、有故事，將能讓更多觀展者從不同的角度，深刻感受全球各地人權抗爭者的內心轉折。