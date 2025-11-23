香港人照去日本！因1事為中國遊客減少高興

▲日本京都深受過度旅遊困擾，如今中國遊客減少可望獲得緩解。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民避免前往日本，而在「一國兩制」下的香港當局也跟隨其後，向市民發出提醒。不過，日本向來是香港人喜愛的旅遊地點，日媒指出，並未出現明顯的取消潮，香港民眾普遍認為「赴日意願沒有太大影響」，甚至對中國遊客減少感到高興，能改善京都過度旅遊問題。

根據時事通信社報導，日本政府觀光局（JNTO）資料，2024 年香港赴日旅客達到歷史新高的 268 萬人。香港總人口約為 750 萬人，但按來源地計算，日本接待的外國旅客數量中，香港位居韓國、中國、台灣、美國之後的第五名。

報導提到，香港政府保安局於 15 日更新了日本的旅遊警示，未提出具體證據的情況下，便聲稱在日本針對中國人的襲擊事件有增加的傾向，並呼籲旅客提高警覺。

目前香港保安局僅將東京電力福島第一核電廠周邊地區列為三級警示中最低的「黃色」，其他地區並未被列入風險範圍。在警示發布後，香港的航空公司在採取彈性處理。

不過，香港旅行社赴日團體旅遊的詢問度雖有所下滑，並未出現大量取消。監管機構也明確表示赴日旅遊團行程仍可正常銷售，因此日本旅行團仍照常進行。

報導引述香港大型旅行社說法指出，「若遇到地震等會讓人感到生命威脅的情況，赴日意願才會下降」。然而，相對於中國本土居民，香港民眾對中日兩國的政治對立，心中事實上抱持著距離感。大多數民眾認為，只要未提高日本旅遊警示級別，或未出現航班取消等更強硬措施，影響不會太大。

一名 30 多歲的香港女子告訴日媒，「香港人是不會在意的」，但同時也對未來情勢升高、可能出現「禁止赴日」等措施感到擔憂；另一名 40 多歲的香港女子則說出實話，「大家都在說，京都終於會變得安靜一點了」；她透露，部分民眾期待中國人自我限制赴日，可有助於改善日本的過度觀光問題。

