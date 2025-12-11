香港人認證的道地港點！藏在逢甲巷弄，點心最低70元起，法蘭西多士必點超罪惡

港點心是去年底新開幕的港式料理餐廳，位於台中逢甲商圈附近，老闆從事港式點心製作長達 35 年，功力深厚，港點心的港點都是手工自製、現點現蒸，感覺很厲害呀！

我是在 Google Map 找逢甲美食的時候發現「港點心」的，當時看評價有澳門人說它們家港點很道地，就決定來吃看看了。

台中｜港點心

▼港點心店面不大，沒有華麗裝潢，但乾淨明亮。座位以兩人桌、四人桌為主，翻桌速度算快，用餐時背景音樂是讓人熟悉的粵語流行音樂，有些好想跟著唱啊XD

▼醬料區有經典的甜醬油、辣椒之外，竟然還有東泉耶！好台中啊XD

▼入座後會送上餐具、甜醬油與茶，茶味淡淡的無糖，解渴解膩。(喝完可以自行續)

▼小三星燒賣，一份120元。小三星燒賣可以一次能吃到 蟹黃、豬肉、牛肉三種不同風味，我這次只吃到牛肉燒賣，肉餡用料紮實有彈性，味道上可以吃到牛肉特有的肉香，還不錯呦~

▼晶瑩鮮蝦餃3粒，一份130元。鮮蝦餃外皮透亮、口感 Q 彈，內餡有實在的蝦肉，沾點甜醬油提味、鮮甜好吃~

▼蜜汁叉燒腸，一份120元。腸粉皮滑嫩軟Q，厚度適中，裡頭的叉燒蜜汁醬比想像中的淡雅，叉燒我覺得也稍稍小塊一點，整體是好吃的，只是蜜汁叉燒再濃郁大塊一些我會更愛！

▼鳳爪排骨煲仔飯，一份140元。煲仔飯上桌後，就可以準備淋甜醬油拌飯啦！

▼米飯粒粒分明且甜鹹入味，底層的米飯成功結成了鍋巴，拌一起更有口感；排骨肉質軟嫩有彈性，咀嚼時微帶甘甜，蠻好吃的；鳳爪則是炆煮到骨肉分離，軟糯滑順，入口即化，很下飯呀！

▼蒜油青菜，一份70元。外食當然要來道青菜均衡一下啦！新鮮脆口、不會太油就有過關，pass~

▼法蘭西多士（起司口味），一份120元。外層煎到金黃酥脆，咬下去是奶油香、蛋香、起司香與麵包香交錯的迷人口感，香甜濃郁、罪惡又好吃，不過吃多了容易膩，適合大家一起分著吃。

整體來說，這次在港點心吃到的港點都蠻有水準的，好吃又不會太貴，如果你在找台中港式點心，推薦可以吃看看喔～

港點心

電話：04 2452 4507

地址：407臺中市西屯區西屯路二段上石南八巷30號

營業時間：中午11:00-晚上20:00

公休日：週一、週二

港點心 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也