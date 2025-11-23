香港人「台北生活」太震驚：月薪4萬怎麼活？

香港人在台北生活感嘆，月薪4萬要怎麼活。（示意圖／東森新聞）





台灣的低薪高物價現在連香港人也有感。有一名在台灣生活的香港網友感慨，「在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的」，相關話題引發許多網友的熱議。有網友附和，台灣的受薪階級確實被嚴重壓榨，但也有網友反駁，比較基準不同，其實在香港生活要存錢，未必會比台灣容易。

香港網友表示，在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？因為最近到台灣實習了幾個月，發現台北的物價其實沒有他原本想像的便宜，平常跟朋友外食一餐動不動就超過400元，雖然房租確實比香港低不少，但整體開銷加起來在台北似乎也不太容易存到錢，至於買房更不是輕鬆的事情。

廣告 廣告

香港網友說，在香港金融業剛畢業起薪大概有12萬新台幣，只能算勉強過活，做久了頂多升到20萬，而4萬新台幣在香港其實做速食店就能拿到，這讓她不禁想，台灣這麼多專業工作，除了醫師之外，薪資大多落在4、5萬左右，會不會對專業人士來說有點不太公平？為什麼4～5萬薪水在台灣是比較合理或普遍？

有一派網友表示，「可以看看台灣病」、「你懂，我們真的太難了」、「在台灣，除了科技業之外其他都被嚴重壓榨」、「台灣只有少數專業受薪階級能免於貧窮，妳沒看錯」、「台北4萬真的很難生存，存不到錢，每天都懷疑人生」。

但也有網友反駁，「正常人的開銷，一餐400不會是每日的常態」、「如果香港12萬只能勉強過活，就證明台北物價低很多了」、「每餐都吃四百元，你是吃多好？能不能存到錢看個人吧！像我沒什麼物慾的人，每個月花不到一萬元。」、「但香港物價很高耶，我有朋友讀港大，他說實習薪水高，可是住宿吃飯也真的很高，而且地鐵尖峰時間塞人的狀況比藍線嚴重，我覺得各有各的的辛苦」。

還有網友分析，比較基準不同，預設北漂在外租房外食的台灣生活，跟預設是住家裡可能還有1、2餐在家吃，那收入當然存得很快，更何況香港2、300呎的房子其實不到台灣10坪，就要賣超過2000萬新台幣，所以在台北生活未必會比香港更辛苦。

更多東森新聞報導

情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖

快儲水！明4縣市停水「新北、桃園」11小時沒水用

外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者

