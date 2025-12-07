香港今立法會選舉！網見「北京大學生」號召投票模仿片戰翻

香港年輕人模仿1989年北京大學生號召大家參加立法院投票。圖／翻攝自Threads

香港第8屆立法會選舉於今（7）日上午7時30分進行，共開放612個投票站，逾413萬名符合資格選民可參與投票，選出90名立法會議員，然而前一天就有網友在社群分享，香港年輕人扮演1989年的北京大學生，號召出門投票，「因為這是我們的責任」；不過本次受大埔宏福苑大火影響，4小時投票率10.33%，對此選管會也呼籲災民出門投票，推動災後重建與啟動制度改革。

香港今日舉行第8屆立法會選舉，其中網友在社群分享一段影片，指出昨（6）日，有香港年輕人扮演成「1989年的北京大學生」，號召大家前往參加立法會選舉投票，因為「這是我們的責任」；貼文一出，一派網友表示「我愛你們的熱血，我愛你們的自由意志，我愛你們還記得天安門大屠殺，我愛你們的善良！」，不過一派網友則認為「人家只是在河畔騎單車」、「諷刺名存實亡而已」、「鼓勵投票而已，不要對號入座」。

然而根據《香港01》報導，香港今年多地區直選競爭相當激烈，包括51人爭奪20個議席、全港10個直選分區中就有9區出現「5爭2」的高競爭局面、參選人數較上屆增加45%，且超過7成參選人為政治「新丁」；其中巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，本次以近「零經驗」出選，另外多名「政二代、富三代」當中，至少18人兼具港區人大或政協身份，引發關注。

香港年輕人模仿1989年北京大學生號召大家參加立法院投票。圖／翻攝自Threads

報導指出，現屆89名議員中僅54人拚連任，不過12名年滿70歲或以上的資深議員「全數」不再競逐連任，有立法會正進入「世代交替轉折期」意味；不過受到11月26日大埔宏福苑大火影響，競選活動被迫暫停一週，恐對選舉產生影響。

香港特別行政區行政長官李家超（右）及其夫人（左）參加立法會選舉投票。圖／翻攝自香港政府新聞公報

回顧2019年受反送中運動及新冠疫情影響，民眾對政治冷感，儘管2021年的的立法會選舉延後一年，投票率僅30.2%，創下香港回歸以來最低紀錄，而今年為了鼓勵投票，立法會選舉宣傳開支達到1.77億元港幣（約新台幣7.1億元），較上一屆增加了77%，不過今日上午選舉開始4小時，投票率10.33%。

對此選管會也呼籲災民出門投票，特首李家超亦表明新議會首場會議便會提出政府議案，將推動災後重建與啟動制度改革。



