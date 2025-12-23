香港今起接受「粵車南下」！左右駕不同 專家：港人自求多福

即時中心／林韋慈報導

香港自今（23）日凌晨0時起，正式開放「粵車南下」，中國廣東省車輛經事先申請後，可透過港珠澳大橋直接駛入香港市區。由於粵車為左駕車輛，須行駛香港右駕道路，駕駛習慣差異引發關注，專家也提醒，香港駕駛人見到來自中國的車輛，應保持適當安全距離。





根據《明報》報導，「粵車南下」採取事先申請制，每日限額100輛，每輛車每次最多可在港停留3天。香港運輸及物流局長陳美寶表示，政策上路首日已有近100輛粵車入境，幾近滿額，顯示平日反應相當熱烈；截至本月，已有約1700輛粵車提出申請。

依相關規定，赴港的粵車須先在中國指定驗車中心完成檢驗，駕駛人資格也須通過審查。香港運輸署另製作多支宣導影片，向粵車車主說明香港交通規則與行車注意事項。香港汽車高級駕駛協會主席江日雄接受港媒訪問時指出，中國與香港的駕駛習慣不同，建議本地駕駛人看到粵車時保持安全距離。他表示，「如果看到前後車輛是FT車牌，就稍微離遠一點，即使對方操作不當，也能降低碰撞風險。」

港媒也關注今日凌晨首輛入境的粵車，由彭姓男子載親友赴港。他表示，事前已針對左駕車在右駕道路行駛進行測試與特別學習，對此並不太擔心，並稱此行主要是想感受香港的聖誕氣氛。不過，政策上路也引發部分香港網友熱議，有人留言表示「香港還有聖誕氣氛嗎？」「來感受無氣氛的氣氛」，也有人直言「沒事還是別出門」、「香港人自求多福」。

