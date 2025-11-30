香港今非昔比！大學生遭扣「亂港」被拘捕 只因要求安置災民、徹查原因

編譯張渝萍／綜合報導

解決不了問題，先解決提出問題的人？香港宏福苑惡火奪走超過128人性命，目前仍有150人下落不明。不少香港人希望政府能究責，找出造成這場致命火災的人禍主因。先前有大學生組成「大埔宏福苑火災關注組」，提出四大訴求與連署；然而，已落實國安法的香港，一國兩制名存實亡，今非昔比。過去能做的連署、維權活動，在港府眼裡已成了引起動亂的大麻煩。

據港媒《獨立媒體》報導，發起連署是24歲大學生關靖豐（Miles Kwan）昨（29日）已被警方國安處拘捕，且晚上9時半有人目擊他被帶回住處蒐證。而駐港國家安全公署29日也發聲明指出，在災情期間有「反中亂港分子」伺機作亂，煽動對政府的怨恨，將會「毫不手軟依法打擊『以災亂港』行徑」。

發起連署是24歲大學生Miles Kwan昨（29日）已被警方國安處拘捕。（圖／翻攝自Threads @iamhkpeople1）

發起連署學生被視為「亂港分子」

綜合港媒《獨立媒體》與路透報導，24歲大學生關靖豐昨（29日）因涉嫌煽動叛亂而被捕。

關靖豐為「大埔宏福苑火災關注組」成員，他接受《獨立媒體》訪問時表示，因自己對於政務司司長陳國基稱要以金屬棚架取替竹棚的言論感到憤怒，所以發起連署，希望當局能回應「四大訴求」。他又表示，未有為此擔心個人人身安全，「我諗擔心唔嚟，我諗我而家有嘅情緒都只係唔開心同埋憤怒，同埋希望呢個情況都會變好。（我想，擔心並不是我現在的感受。目前只有不開心和憤怒，也希望情況會變得更好。）」

「大埔宏福苑火災關注組」提出的四大訴求包括：「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事」、「全力追究監管疏忽，問責政府官員」。

這四大訴求連署截至29日晚上7時，已有超過萬人簽署。而這看似再正常不過的訴求，在港府與北京政府眼裡就是「推翻政權陰謀」。

駐港國家安全公署聲明恐致寒蟬效應

先是駐港國家安全公署29日發聲明，斥責民眾呼籲港府徹查與安置災民的訴求是「以災亂港」，聲稱有亂港分子妖言惑眾、混淆視聽，將會調查制止別有用心者藉災生事。還稱，駐港國家安全公署自2020年7月成立以來，依法履職打擊危害國家安全行為與活動。

關靖豐也在同日遭到警方國安處拘捕，警方回覆《獨媒》時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。報導指，29日晚上約9時半，有人拍攝到發起聯署的「大埔宏福苑火災關注組」成員Miles被警員帶返住所搜證。

目前「大埔宏福苑火災關注組」的Instagram等社群帳號均下架。根據路透報導，一名現居海外的大埔居民發起了第二份提出相同訴求的請願。署名KY的人在新的請願的留言區寫道：「香港人要求真相和公義」。

「大埔宏福苑火災關注組」的Instagram等社群帳號均下架。（圖／翻攝自IG @taipofire.concerngp）

棚網、保麗龍助燃釀128死悲劇

宏福苑為擁有8棟31層高樓的社區，住戶超過4600人。26日其中一棟宏昌閣外的施工棚架中發生火警，且因棚網與貼在各戶窗外的保麗龍板助燃，導致火勢以不尋常速度快速延燒，沒多久共有七棟樓陷入火海。

令人氣憤的是，8棟高樓的火警警報器疑似為方便施工工人進出，全被切斷，在火警發生期間未響、也未即時灑水，導致不少居民錯過逃難時機，因吸入大量濃煙或遭燒傷致死。目前造成至少128人死亡、150人仍下落不明的，火災原因尚待確定。

宏福苑大火後，內部樣貌慘不忍睹。（圖／翻攝自Threads @hchs_oo._.kr）

救援行動28日結束，但警方表示未來數周清理這些危險的燒毀建築時，可能會發現更多遺體。警方官員在記者會上表示，數百名警員搜尋遺骸時未發現更多遺體，但救出了三隻貓和一隻烏龜。

看著房子燒毀單親媽哭：我要怎麼辦

除了造成嚴重死傷，七棟高樓毀損也讓受災住戶一夕間無家可歸，有人為了買約2000多萬台幣的宏福苑房子花了畢生積蓄，甚至為了此次維修再付出約70多萬台幣費用，結果全被燒毀。一名單親媽媽哭著受訪說：「我已經沒有錢了，我還能怎麼辦呢？」

香港當局已逮捕11人，調查這起近80年來最嚴重火災可能涉及的貪腐問題，以及宏福苑翻新工程中使用不安全材料的情況。

先前已有資料顯示，宏福苑居民去年9月就曾投訴勞工處，認為施工承包商「宏業建築工程有限公司」使用的綠色棚網有火災疑慮，然而收到的回覆僅有「未有法規強制規定使用阻燃材質」以及「施工火災風險低」的搪塞回應。

而曾任宏福苑立案法團顧問的親共區議員黃碧嬌，去年還曾批評質疑棚網言論者是在「妖言惑眾」，如今7棟連燒的悲劇發生後，她未對此事發聲。

港府換金屬架作法遭質疑「模糊焦點」

另外，火災發生後，港府27日曾表示今後將考慮禁用竹棚架，改用金屬棚架。這番話也引起外界大力反彈，認為竹棚不易燃燒，這次元凶顯然是易燃棚網與保麗龍板，被質疑是在「模糊焦點」。有業界人士指出，這次火災重點不是哪種材質棚架，而是施工程序與監管問題。

宏福苑大火後，被燒了三天的高樓外牆被燻黑，棚網幾乎被燒光，露出竹棚架。（圖／翻攝自Threads @jsdhk_scuba_diving）

然而對於外界疑慮與民眾自發聯署要求徹查的行為，香港已採「中共鎮壓」模式，無法解決問題，就先解決提出問題者，以國安法恐嚇民眾，恐讓民眾不再對港府究責。

