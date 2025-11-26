香港住宅大樓大火！已釀12死16傷 37歲消防員英勇殉職

【緯來新聞網】香港新界大埔區的宏福苑住宅大樓，26日下午驚傳火警，目前火勢仍未完全受控。截至晚間，這起火災事件已導致至少12人罹難，其中包括1名37歲消防人員，另有16人受傷，分別送往不同醫療機構治療。

香港住宅大樓大火！已釀12死16傷。（圖／翻攝視覺中國）

火警於下午2時52分在宏福苑宏昌閣爆發，大樓外牆棚架首先起火，迅速冒出濃煙。消防隊伍趕抵現場後展開撲救，火警等級在短時間內連續升級，從3級提升至最高的5級，期間伴隨爆炸聲不斷，火勢蔓延至附近數棟樓宇。



據了解，殉職的消防人員為入職9年的何姓男子，當日下午3時1分抵達現場協助滅火，不久後失聯，約半小時後在宏昌閣對面被尋獲時面部燒傷，送醫後宣告不治。另有1名消防員因熱衰竭接受治療。



至傍晚6時左右，火勢依舊猛烈，現場瀰漫大量煙霧。警方不斷擴大封鎖區域，勸導居民遠離災區。目擊者表示，大火初時從宏昌閣燃起，隨後擴散至宏新閣等4棟建築。



香港特首李家超對此事件表達高度關注，並主持跨部門會議應對。他對不幸罹難的民眾及消防人員表示哀悼，並向受傷者與其家屬致以慰問。李家超已啟動緊急事故支援機制，指示有關單位全力救援，確保居民安全。



目前醫管局已啟動應變程序，協助處理相關傷者及安置受影響居民。火災調查及後續善後仍在進行中。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《模范棒棒堂》選秀傳奇再現！B2打造《宇宙》最強啦啦隊 海選資訊曝光

紀曉君台東賣小吃！老公慘遇氣爆二度燒傷全身纏紗布