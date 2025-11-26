專訪｜李千娜留遺憾！曾盼媒人顏正國證婚 曝必嫁黃尚禾理由

【緯來新聞網】李千娜與黃尚禾結婚2年，媒人公就是日前病逝的顏正國，接受《緯來新聞網》難掩哀傷，坦言若辦婚禮，原本計劃邀請顏正國擔任證婚人，雖然成為遺憾「相信他會在，也會邀請國嫂」。這段良緣，李千娜認定要嫁給黃尚禾的原因，「他讓我安心，我遇到不懂、困難、障礙都會守護跳出來為我解題」。

李千娜心中藏有遺憾。（圖／記者陳明中攝）

顏正國的離世對李千娜與黃尚禾非常痛，夫妻倆因為這位好大哥而能成為彼此的牽手。顏正國臉書倒數第二篇的貼文，都還在為李千娜新作品宣傳，她透露得知消息的當下，「心情很亂，又接了舞台劇的角色，覺得快要憂鬱症、腦袋要爆炸，當下真的很空，不知怎麼平復心情」。



出道多年多少有些情史，李千娜羞談認定黃尚禾，「他讓我安心，我遇到不懂、困難、障礙都會守護跳出來為我解題，所以我才說，他是一個很聰明、邏輯很好的人，他可以在不同面向給我很多幫助，可以是人生導師、老公、愛人或朋友，成為很多個誰，在我需要的時候」。

廣告 廣告

李千娜（左起）被黃尚禾求婚時，顏正國夫妻也在場見證。（圖／翻攝黃尚禾臉書）

嘴裡滿滿的崇拜，卻不常輕易說出口，這點讓黃尚禾鬧脾氣，會抱怨：「不當面講，都要藉由媒體才知道。」李千娜頗受教已改進，兩人每天必定會說愛你以及擁抱，等到小兒子睡了也會互相說辛苦了。



只是近期都忙於工作，他們很少單獨相處時間，通常見到面都要睡覺了，不過黃尚禾最貼心的是，即便在外地拍戲，再晚還是會搭車回家，就算隔天一大早得出門，除了陪小孩也會幫家人做早餐。她提到老公當爸後的轉變：「，他會為了小孩做很多功課，犧牲自己（玩樂）生活。」

李千娜愛情事業兩得意。（圖／記者陳明中攝）

如此恩愛還是偶有衝突也曾大吵架，李千娜心得是，理解和討論很重要，「不會是退讓，會互相聊聊，但他會很快說對不起，不會吝嗇說愛、對不起、謝謝」。吵架這件事，她有個習慣，因為對於她而言「自己的事，不應該在家人、小孩面前，會找兩個人獨處的時候自己處理」，相當顧及家庭氣氛。《入戲》於12月6日在台北國際會議中心（TICC）舉辦，購票請洽寬宏售票系統。

李千娜講到老公變小女人。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

張學友最終場劈腿啦！ 60歲「還可以」喊：繼續唱

鼓鼓重登台東電音派對 搭亞洲百大女DJ 玩射手