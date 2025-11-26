香港住宅大火釀4死含消防員 大批居民暫住收容所

（中央社記者張謙香港26日電）香港新界大埔宏福苑社區今天發生大火，目前已導致4人死亡，其中包括1名消防員；另有3人受傷，其中2人有生命危險。由於許多住房起火燃燒，大批居民被安排到臨時庇護所暫住。

有港媒報導，香港特區行政長官李家超正召開跨部門會議，督導處理這起事故。

發生大火的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，內含8幢大樓共1984戶；火警發生前，當地正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了鷹架，方便工人工作。

下午3時左右，有人看到某幢大樓的鷹架起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的鷹架，並引發數十戶內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾存放室首先起火。

不過，導致這場大火的起因至今尚未查明。

火警發生後，消防處派遣大批消防員到場撲救，並把大火升級為較為嚴重的四級火警（最嚴重為五級）。

截至傍晚5時45分，這場大火已導致4人死亡，其中包括1名消防員；另有3人受傷，其中2人有生命危險。（編輯：邱國強）1141126