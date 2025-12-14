香港住宅樓起火「400多人半夜逃生」 警方列縱火案調查

香港天水圍天澤邨澤潤樓12月13日發生火災。（圖／翻攝自微博）

香港天水圍天澤邨澤潤樓12月13日凌晨3時許發生火警，大廈內約有400多名居民驚醒，紛紛穿著睡衣下樓逃生，所幸目前並未傳出有人傷亡的消息。

大廈內約有400多名居民半夜穿著睡衣逃生。（圖／翻攝自微博）

綜合港媒報導，13日凌晨3時許，香港天水圍天澤邨澤潤樓一單位發生火災，消防人員獲報後立即抵達起火處，迅速將火勢撲滅，並救出一名獨居的51歲謝姓男子。警方表示，男子當時意識清醒但情緒激動，身上有燒傷痕跡，已被送往醫院搶救，目前情況仍然危急。

據悉，消防人員與警方協助疏散事發單位附近樓層共23名居民，而整棟大廈約有430人自行或在引導下疏散至大廈外。由於火警發生於深夜，不少住戶僅穿著睡衣逃生，有居民表示，因為日前大埔宏福苑大火事件，聽到警鐘聲時感到特別害怕。

警方指出，除了涉事單位及受傷的謝姓男子外，目前暫未接獲其他人員傷亡或財物損毀報告。經初步調查，發現起火位置為廚房，警方認為起火原因有可疑之處，案件現已列作縱火案處理，並將該名受傷的謝男列為嫌疑人，詳細案情仍待進一步調查釐清。

