香港倖存外傭淚憶火場無情 抱嬰23樓往下衝「開直播喊快逃」

香港宏福苑社區7大樓火警，目前已累計151死。（資料照，AP）

香港大埔宏福苑社區7大樓上月26日發生嚴重火警，惡火奪走151條人命，目前仍有30多人失蹤，一名倖存的菲律賓籍幫傭妮莉莎（Nerissa Catabay），憶及逃生當下，她抱著雇主家的寶寶一路從23樓往下狂奔，期間還慌忙開直播要附近住戶快逃，讓更多人獲得一線生機。

妮莉莎接受《半島電視台》訪問，她回憶11月26日火災當天，一開始先是聽到尖叫聲，探頭往外看發現其他棟樓發生火警，但因為風勢助長，火來得又急又快，來不及上鎖任何門窗，抱起寶寶就往外跑。

妮莉莎透露，當她一口氣從23樓衝往11樓時，她全身發抖、發昏，相當害怕，她試圖改搭電梯，不過按了按鈕卻毫無反應，妮莉莎想起當下火勢忍不住哽咽，感嘆火場無情，事發當晚難以入眠。

妮莉莎抱著小孩逃生已相當緊急、吃力，但她仍堅持用手機直播提醒附近住戶快逃，但她也對媒體謙虛表示，她只有救了自己，並感謝上帝給她智慧、幫助她從火場逃生。

香港政務司今對外說明大火最新調查，發現宏福苑整修大樓外的圍網，20個樣本中就有7個不符阻燃性標準，且這些不合格圍網都被用在不顯眼、難以觸摸之處，業者試圖藉此規避檢查，政務司長陳國基更痛批維修公司行為惡劣。





