香港傳統工藝淪惡火失控元凶？疑用「不阻燃棚網」貪便宜、省成本害44命

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」去年進行大維修，多棟樓外牆包覆被當地視為文化遺產「竹編鷹架」卻在昨天（26日）發生大火，釀回歸以來第二起「五級火警」，造成至少44人死亡200多人失聯；然而，隨火勢控制，大樓外牆竹棚完好，反觀棚網幾乎被燒光，讓外界質疑，可能是業者使用低成本、未具阻燃功能的棚網，助長火勢蔓延釀成重災，詳細起火原因，及是否成致命因素，仍待釐清。

據《香港文匯網》報導，港九搭棚同敬工會理事長何炳德揭露，具阻燃功能的維修棚網要價90元，易因曝曬損壞，耐用度不高，需要經常更換；反觀，普通棚網只需50多元，耐用度高，可反覆使用，因此，部分業者為節省成本，可能會使用不具阻燃功能的普通棚網。

過去香港大樓修建因棚架引起的火災時有所聞，但這類「竹編鷹架」被當地視為文化遺產；特區政府也明文規範「竹棚架設計及搭建指引」規定，棚架的保護網必須由阻燃物料組成，但阻燃網成本貴近一倍，成為部分業者，為降低成本冒險的主因。

針對這次「宏福苑」五級火警，前往視察的香港建造業總工會理事長周思傑說，香港建築工地經常使用竹棚，但竹枝本身由乾燥竹材製成，正常情況下並不容易燃燒，除非火勢猛烈。

然而隨火勢控制，大樓外牆可見完好竹棚，反觀棚網幾乎全被燒光，因此，外界高度懷疑，不具阻燃功能的棚網，可能是這次造成火勢快速蔓延、延燒的主因，但詳細起火原因，仍待調查。

