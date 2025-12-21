香港冬至餐飲冷清！再遇跨年煙火取消 業者嘆損失百萬

香港餐廳表示，今年冬至不少訂單取消。（圖／香港TVB）

北京頤和園十七孔橋的「金光穿洞」奇景吸引大批民眾前往拍照打卡，展現濃厚的節慶氣氛。與此同時，香港餐飲業卻面臨冷清局面，多家餐廳反映冬至訂單大量取消，加上宏福苑火災事件導致跨年煙火取消，使餐飲業者生意雪上加霜。

綜合媒體報導，北京頤和園十七孔橋的「金光穿洞」奇景，成為冬至期間最受矚目的景點。每年只有在冬至前後的日落時分，陽光才會從特定角度照射，使橋洞同時被金光點亮，形成壯觀美景。許多遊客為了捕捉這難得一見的景象，早在下午1點或2點就已經到場佔位。

北京頤和園管理處科普講師王萍解釋，這種現象之所以能出現，是因為昆明湖寬闊的水域能夠反射陽光，使橋洞東側內壁的光線分布非常均勻。她進一步說明，冬至前後太陽直射點靠近南迴歸線，落日方向偏西南，恰好能照射滿橋洞內壁，造就這一年一度的奇景。

相較於北京的熱鬧氛圍，香港的冬至節日氣氛則顯得冷清。香港餐廳負責人莫先生表示，受到大埔宏福苑火災影響，許多商業活動被取消，餐廳的第二輪用餐時段出現許多空位，與往年爆滿的情況形成對比。

另一位餐廳負責人利先生則指出，跨年煙火的取消對餐廳業務造成嚴重打擊，許多客人因此陸續取消訂座。他強調，由於餐廳擁有海景位置，沒有煙火就失去了特色，可能導致單日損失20至30萬港幣（約台幣80至120萬元）的營業額。

