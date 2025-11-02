香港凶宅再現市面 康樂園三屍屋折價拍賣
[NOWnews今日新聞] 香港大埔康樂園一幢曾發生震驚社會的「三屍劫殺案」洋房，將於11月5日再度推出拍賣。這棟有著「凶宅」之稱的豪宅，開價僅1,180萬港元（約台幣4,920萬元），比銀行估價低逾四成，引起市場關注。
據《香港01》報導，忠誠拍賣宣布，大埔康樂園一幢實用面積約1,596平方呎的洋房連花園，將以1,180萬港元（約台幣4,920萬元）開拍，折合每平方呎約7,393港元（約台幣3.08萬元）。根據銀行最新估價，該物業市值約2,100萬港元（約台幣8,760萬元），意味著拍賣價比估值低約920萬港元（約台幣3,840萬元），折讓幅度達43.8%。
從照片可見，屋內裝修新淨、格局方正，大廳足以容納L形沙發，裝潢現代整潔，若僅以房屋本身的條件來看，性價比極高，但由於背後那段駭人歷史，讓不少潛在買家望之卻步。
這棟洋房曾在1982年發生轟動全港的「三屍劫殺案」。當年，一名為康樂園別墅施工的32歲泥水工人闖入該屋行竊，遭屋主撞見後失控殺害屋內三人，包括33歲女屋主、8歲女兒與4歲兒子。三具遺體分別被藏於儲物室與浴室，現場血腥震撼全港，兇嫌最終被捕並判處終身監禁。
雖然多年過去，屋況已整修煥然一新，但凶宅陰影仍在，市場對此類物業接受度低，故價格一再降價，有地產業者坦言：「香港人普遍忌諱凶宅，但仍有投資客認為以此價入手可望轉租或改建。」
