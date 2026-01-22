香港反送中人士「在台工作室遭潑漆」 陸委會警告跨境鎮壓行為

梁文傑今指出在台港人工作室遭人潑漆，已掌握到2嫌作案後返港。（翻攝直播畫面）

陸委會副主委梁文傑今（22日）指出，曾參與香港反送中的知名維權人士湯偉雄，在台泰拳工作室遭潑漆破壞，與他遭港府通緝有關，認為目的是警告與恐嚇，梁強調，政府已掌握跨境鎮壓案件，嚴正警告協力者若配合中共對台滲透威脅，將依法追究，絕不寬貸。

陸委會今日召開例行記者會，梁文傑在接受時事提問前表示，去年11月下旬，湯偉雄在台灣的泰拳工作室遭人切斷監視器，大門與牆面被潑紅漆並毀損，湯偉雄曾參與反送中運動，去年11月20日遭港府通緝，而工作室事件發生在通緝3天後，梁直言一定有所關聯。

梁文傑指出，嫌犯行為的目的在於警告湯偉雄，造成心理恐懼，同時也是對其他在台港人的威嚇，警方調查後已鎖定2名香港人涉案，並發現他們在作案前假借名義到場勘查，案發後立刻從桃園機場出境返回香港。

梁文傑強調，政府對此跨境鎮壓案件已有全面掌握，將全力偵辦；陸委會強調，中共指揮香港人士來台跨境鎮壓，政府將持續守護國人及在台民眾安全，同時嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透及威脅，台灣政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。





