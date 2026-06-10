將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／林韋慈報導

香港反送中運動昨（9）日剛滿七週年，不少民眾以不同型式悼念，並刊出《蘋果日報》當時的頭版紀念。反送中事件起因於嫌犯陳同佳與當時女友來台旅遊，因感情糾紛將其勒斃後，藏屍行李箱丟棄，而後搭機返回香港。而因台灣與香港並無正式引渡協議，台灣無法將陳同佳逮捕到案，最終港府制定新法引爆反送中運動。當時《蘋果日報》紀錄下抗爭畫面，並大幅刊載。近日，中研院也與媒體合作，將舉辦《蘋果日報》特展。

陳同佳案缺乏司法互助引渡 引起反送中運動

2018年2月，陳同佳與懷孕女友潘曉穎從香港前往台灣旅遊，期間疑因感情糾紛將潘女勒斃，並以行李箱棄屍新北市淡水後，獨自搭機返回香港。由於港台之間當時並無正式引渡協議，台灣無法將陳同佳引渡回台受審，香港也無法以謀殺罪起訴他，最終僅能以盜竊死者財物判定「洗黑錢罪」將其定罪入獄。

廣告 廣告

2019年初，香港政府以此案為由，推動修訂《逃犯條例》，希望能將逃犯引渡至中國大陸、台灣及澳門等地。此舉立即引發香港社會高度疑慮，民眾擔心一旦修例通過，香港人可能因各種理由被移送至中國大陸受審，嚴重侵蝕香港的司法獨立與「一國兩制」精神。

6月9日超過百萬人上街 後續創下史上最大規模和平遊行紀錄

香港政府於2019年2月正式宣布修例後，反對聲浪迅速擴大。6月9日，民間人權陣線發起大型遊行，主辦單位估計超過100萬人上街，反對修例。6月12日，立法會外爆發激烈警民衝突，警方以催淚彈、橡膠子彈等武力驅散示威者，並將行動定性為「暴動」。6月16日，更有超過200萬人走上街頭，創下香港史上最大規模和平遊行紀錄。

抗爭期間，民眾逐漸凝聚出五大訴求，包括全面撤回修例、撤回暴動定性、撤銷所有抗爭者控罪、成立獨立調查委員會徹查警方濫權，以及落實真普選。雖然港府最終在2019年9月宣布撤回修例，但其他訴求並未獲得回應，抗爭也因此延燒更長時間。

《蘋果日報》紀錄反送中運動佔有一席之地 6/19-21將舉辦紀念展

香港《蘋果日報》曾以大版面詳實報導運動發展，成為重要時代見證。而隨著創辦人黎智英入獄，《蘋果日報》於2021年6月24日被迫停刊。過去曾有中華文化總會於2022年在台北舉辦《#備份一座城市》展覽，以超過200份《香港蘋果日報》實體報紙、電子檔與簡報形式進行備份展出。

而近期，中研院香港研究資料庫與媒體追光者合作，將於台北市萬華區新富町文化市場舉辦「備份蘋果，記錄香港——《蘋果日報》珍藏特展」，為期三天，回顧《蘋果日報》的發展軌跡，並記錄香港近年社會變遷，守護屬於那個時代的記憶。





原文出處：快新聞／香港反送中剛滿七週年！《蘋果日報》將舉辦紀念展

更多民視新聞報導

台灣人太會刷！前4個月「信用卡消費」創新高

打造「市民之槌」！沈伯洋直言蔣市府施政「如貼OK繃」：常治標不治本

徐春鶯慘了！涉共諜案遭求刑21年6月 剛獲交保「檢方立刻抗告」

