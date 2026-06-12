香港反送中7週年 在台港人不畏風雨辦紀念活動（1） (圖)
在台港人、香港邊城青年與台灣民間團體，12日晚間於自由廣場舉行「612行動－恆裏如已，礪行如始」紀念活動。圖為主辦方不畏風雨，仍照常舉行活動。
中央社記者呂佳蓉攝 115年6月12日
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大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。百萬元的中獎號碼為請上台彩官網查詢。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
中信兄弟》王政順打得好卻被郭天信美技接殺！ 平野惠一解釋當下無意識地拍手
中職中信兄弟今天在天母球場迎戰味全龍，賽前平野惠一監督接受《TSNA》訪問時提到，有看到昨日郭天信的美技接殺，他也情不自禁當下幫他拍手，但他也認為很不甘心，並認為王政順打得也很好。
台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了
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54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
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台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
快訊／高雄岡山嚴重火警！本洲工業區工廠爆炸起火…大火狂燒畫面曝光
高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一處工廠疑似因不明原因爆炸起火，現場火舌狂竄伴隨著大量黑色濃煙，火勢驚人，目前警消已趕赴現場灌救，詳細起火地點及傷亡狀況仍有待調查釐清。
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子
NBA/原本G4該馬刺贏球？聯盟認錯2關鍵誤判
NBA總冠軍賽第4戰上演戲劇性戰局，紐約尼克在主場克服最多29分落後完成史詩級逆轉，成功搶下聽牌優勢。不過賽後聯盟公布最後兩分鐘裁判報告，坦承比賽關鍵時刻出現兩次誤判，引發外界熱議。
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