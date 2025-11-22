香港取消中學生赴日交流 稱確保師生安全

（中央社台北22日電）日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國反制，香港跟進。香港教育局向港媒證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，也就是取消下月派中學生赴日交流。另外，有香港學校通知日方取消原定下月的高中訪港交流團。

香港明報今天報導，經香港教育局甄選的師生代表團，原定12月7至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計畫」。不過教育局昨天回覆查詢，證實香港將退出今年計畫，稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。

報導指出，上述交流計畫是日本政府於2007年宣布推出，邀請鄰近國家或地區的青少年訪日，透過交流建立亞洲團結基礎，行程包括在當地家庭住宿、參與學校課堂、實地考察設施等。香港教育局會派員跟團，所需費用由日本政府負責。香港自2008年起獲邀，在17年間參加13次。

綜合日本放送協會（NHK）及讀賣新聞報導，日本鳥取縣知事平井伸治19日表示，該縣境港市一所學校10名學生及兩名教師原定12月17日至21日訪問香港一所學校，但鳥取縣政府18日接獲該港校通知希望取消行程，未說明原因。報導未透露涉事港校校名。

香港教育局回覆稱，不評論個案，學校在對外交流活動可因應不同情況而自行並適當調整安排。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141122