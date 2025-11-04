香港名人骨灰驚傳被盜勒索！武術名導劉家良靈位慘遭盜 柬埔寨詐團疑涉案

沙田寶福山骨灰遭竊案震驚香港，多位名人富豪骨灰被偷並遭勒索。香港著名武術導演劉家良的遺孀翁靜晶證實，劉家良的骨灰已在今年8月前被盜，並收到勒索贖金的要求。經過數月追查，案件疑似與柬埔寨詐騙集團有關。寶福山是多位香港已故藝人的安息之所，包括張國榮、沈殿霞和羅文等，此次事件至少有3個骨灰遭竊案，引起香港社會高度關注。

寶福山是多位已故藝人的安息處，包括張國榮、沈殿霞和羅文的靈位都在此。（圖／TVB）

「洪拳一代宗師」劉家良是香港早期著名武打明星，曾演出包括「黃飛鴻」在內的上百部電影。2013年，劉家良因血癌病逝於沙田仁安醫院，骨灰安放在沙田寶福山。如今，劉家良的遺孀翁靜晶向外界證實，劉家良的骨灰已被盜走。翁靜晶表示，寶福山的保安明顯不足，她認為應該派更多人員留守，甚至可以養狗加強警戒。

香港寶福山是多位已故藝人的安息之所，包括張國榮、沈殿霞和羅文等知名人士的靈位都設在此處。香港媒體記者實地走訪發現，在骨灰被盜案件發生後，園區內並沒有張貼相關公告，劉家良的碑位外觀也沒有明顯破損跡象。

翁靜晶進一步透露，劉家良的骨灰在今年8月前就已被偷走，歹徒還傳來骨灰照片向她勒索贖金。她指出，案發地點的閉路電視被破壞，而且園區閘門非常容易被開啟，犯罪分子能夠在行竊後將一切恢復原狀，讓人難以察覺。翁靜晶表示，當時為了避免引起恐慌並配合香港警方調查，她選擇保持沉默。但經過追查後發現，案件可能涉及柬埔寨詐騙集團，骨灰恐怕已無法尋回，因此決定公開此事提醒大眾提高警覺。

據了解，寶福山不只劉家良一人，至少有3個骨灰遭竊案。香港市民對此事件表示震驚，認為先人骨灰被取走對家屬是一種極大的創傷。有市民建議應在每一層入口加裝監視器，以監控通道出入的人員。根據香港媒體「香港01」報導，寶福山代表私下表示，骨灰被偷屬於個別事件，已經交由警方處理。至於是否有更多骨灰被偷，寶福山方面並未進一步說明。

