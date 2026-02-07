香港商經局長召見巴拿馬駐港總領事 反對港口裁決

（中央社台北7日電）巴拿馬最高法院日前裁定香港長和旗下子公司持有的巴拿馬運河兩端港口合約違憲。香港商務及經濟發展局局長丘應樺6日再次召見巴拿馬駐港總領事，針對裁決表達強烈不滿和反對。

香港商務及經濟發展局官方臉書6日發文，指丘應樺當日再次召見巴拿馬駐港總領事。丘應樺重申香港政府的立場，並指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴拿馬自毀國家信用，將對巴拿馬營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

巴拿馬最高法院日前裁定香港長和旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河兩端港口合約違憲。PPC已就巴拿馬港口經營合約對巴拿馬啟動仲裁程序。

外媒此前報導，北京要求國有企業暫停與巴拿馬洽談新的投資項目，但中國外交部未證實消息。（編輯：陳鎧妤）1150207