香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名

由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於 11 月 30 日 （星期日）舉行，將開放 6,000 個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。

香港旅遊發展局主席林建岳博士表示：「近年，香港國際體育盛事一檔接一檔，彰顯香港在國際體壇上日益重要的角色。作為其中之一的香港單車節，多年來為市民旅客帶來前所未有的單車旅遊體驗，印證了香港『運動加旅遊』的獨特魅力。未來，香港旅遊發展局期望將香港單車節擴展至大灣區，共同打造大灣區國際盛事旅遊品牌。」

今年單車節繼續鼓勵全民參與，舉行最受歡迎的『50 公里組』，讓參加者踩上『四隧三橋』；亦有經過『兩隧兩橋』的『32 公里組』，讓單車手在主要幹道上馳騁，穿越多個著名地標，飽覽香港獨特的城市景觀。其中『32 公里組』項目首設『世界大學盃』，邀請包括『世界百強』在內的大學生參加。而『環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽香港站』亦將採用新賽道，首次踩出尖沙咀，賽道加長、地形多變，以單圈賽制一決高下，挑戰性十足。

今年單車嘉年華、CEO 名人慈善賽及『家庭單車樂』將集中於西九文化區舉行，當中亦新增不少趣味元素，包括不同運動攤位、表演節目，適合一家大小，期望吸引更多市民及旅客，共同感受運動的樂趣。

單車嘉年華在西九文化區11月30日同日登場，延續單車動感活力。嘉年華由早上至黃昏，分時段帶來多元化表演，融匯音樂及運動元素。同時亦提供各式餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗、面部彩繪及氣球藝術等藝術工作坊，為不同興趣的市民旅客呈獻多元豐富的休閒節目，共同投入感受單車節熱鬧氣氛！台上大螢幕亦會直播單車賽事，讓觀眾緊貼單車節精彩時刻。

「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」將首度同場沿西九文化區海濱新路線舉行。現場將增設打氣區，讓觀眾隨時感受動感氣氛。當中「家庭單車樂」將加入親子互動任務，讓一家大小共享周日家庭樂；「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」報名費將全數撥捐慈善用途，並由新鴻基地產額外捐款，透過香港公益金扶助有需要人士。查看原文