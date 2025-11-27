香港嚴重大火 邱議瑩：令人心疼、盼傷亡降最低

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）香港發生30年來最嚴重火災，喪生人數今天攀至44人。民進黨高雄市立委邱議瑩今天表示，大火傷亡嚴重，令人心疼不已；誠心為香港祈福，願災情不再擴大、傷亡降到最低。

香港新界大埔宏福苑昨天發生嚴重大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡、58人受傷、279人失聯。這場大火為香港歷史上最為嚴重火災之一。

邱議瑩今天透過新聞稿表示，香港大埔宏福苑發生嚴重火災，消息令人震驚與不捨；這起重大災難令人心疼不已，她誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行，傷亡降到最低，也盼望救援都能順利、一切平安。

宏福苑昨天下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，到今晨才大致受控；官方公布，死者之中包括1名消防員，傷者之中有15人性命危殆。

宏福苑已有42年歷史，屋苑有8幢大樓合共1984個住房；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹棚及蓋上保護網等，以方便工作。（編輯：陳仁華）1141127