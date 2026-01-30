香港四大天王合體破滅！張學友親揭分歧劉德華真實原因

張學友日前在巡演終場會後受訪。翻攝午后狂睡微博

「你們為什麼想看老了的『四大天王』站在一起？」64歲「歌神」張學友一句反問，為外界多年來期待的合體話題劃下句點。近日，他在香港紅磡體育館舉行「60+巡迴演唱會」最終場演出，會後受訪首度正面回應「四大天王再同台」可能性，直言這個稱號只屬於90年代，「我們從來沒有自己稱自己是『四大天王』，那只是媒體炒作出來的。」

張學友表示，如今與劉德華、郭富城、黎明各自發展順利，每個人都有屬於自己的舞台與節奏，沒必要為了情懷刻意重聚，「過了那個年代，其實就沒有『四大天王』這件事了。」他感性說：「我寧願這個稱號留在一個美麗的回憶中，不想活在過去。」展現對昔日榮耀的淡然與成熟心境。

「香港四大天王」包含張學友（左起）、黎明、劉德華及郭富城。翻攝a文天使微博

事實上，劉德華過去曾公開回應此事，2019年香港啟德體育館開館時，曾有人建議4人合體擔任表演嘉賓，劉德華表示自己當然願意，「我真的想， 畢竟是屬於同一個年代的表演者，4個能一起表演，絕對是一場盛事」，也希望跟其他3人一起做歌唱節目，但透露：「張學友好像不願意。」

巡演唱酬刷新華語歌手紀錄

張學友剛完成「60+巡迴演唱會」香港最終場，為長達2年7個月的巡演畫下句點。這輪巡演共跑了324場，幾乎場場爆滿，尾場安可更一連唱足12首歌，全場座無虛席，體力與唱功依舊在線，狀態驚人。

據悉，本次巡演總票房粗估高達港幣65億元（超過新台幣260億元），扣除舞台製作費、團隊薪資以及場地與稅金，張學友個人收入推估落在新台幣1億7000萬至5億7000萬間，再度刷新華語歌手演唱會紀錄，也證明「歌神」吸金力與號召力依然頂尖。

張學友日前在巡演終場會後受訪。翻攝午后狂睡微博

演出終場受訪，張學友仍精神奕奕接受媒體訪問，笑說巡演結束彷彿「突然失業」，心情有些複雜，「想哭又不想哭，緊張又不緊張，不知道怎麼形容，但我不會的！都幾十歲了，還哭什麼！」不過他也透露早已有新計畫在醞釀，包括金曲演唱會與音樂劇，未來仍會持續站上舞台。

此外，對於近期網路瘋傳他是為了還債才密集開唱，甚至指他的老婆羅美薇揮霍家產、投資失利等說法，張學友親自闢謠，無奈表示自己一向節儉、沒有借貸習慣，「解釋多了反而像掩飾，網路傳太快根本控制不了。」並透露太太與小女兒當晚都有到場力挺，而2月15日更是夫妻結婚30周年紀念日，一家人感情依舊甜蜜穩定。

張學友「60+巡迴演唱會香港終章」24日晚於香港紅館圓滿落幕，整個巡演累計有324場的驚人紀錄。環球音樂提供



