香港國安法再擴權！特首一紙證明書就能認定國安案 陸委會示警赴港風險升高

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香港國安法制再往前推一步。

香港政府提出附屬法例，擬賦予行政長官權力，讓特首可透過證明書認定特定刑事案件是否涉及國家安全。一旦被認定，案件就可能進入國安法制框架。這代表香港「泛國安化」不是停在政治案件，而是可能進一步滲入一般刑事程序。

美聯社報導，香港政府6月8日提出相關立法，內容是讓香港行政長官能指定某些刑事行為屬於國安犯罪。港府聲稱，這不是新增罪名，也不是增加新的執法權力，而是釐清程序、完善國安法律機制。但外界憂心，行政權若能以證明書方式決定案件是否涉國安，法院與被告可能無法充分檢視行政機關所依據的機密資訊。

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香港政府在2020年北京制定港區國安法後，已經大幅改變香港司法與政治環境；2024年香港又通過《維護國家安全條例》，進一步涵蓋間諜、國家秘密等罪名。這次附屬法例的重點，不在於新增哪一個罪，而在於誰能決定案件被放進國安框架。

一紙證明書的重量，正在變得非常大。

香港大學法律學者Simon Young指出，行政長官對案件是否涉及國安的認定，將對法院具有約束力。這也是外界最擔心的地方：國安案件不只是罪名不同，保釋、審理、指定法官、資訊揭露與程序保障，都可能和一般案件不同。

台灣陸委會也已示警，這代表香港國安法制持續擴張，國人赴港風險升高。尤其是媒體人、學者、NGO工作者、政治工作者、學生，以及曾公開評論中國、香港、台灣議題者，都必須更審慎評估入境、轉機、商務與公開發言風險。

這題不能只當香港新聞看。

香港的變化，是中國治理模式的示範。當普通案件可以被行政權指定為國安案件，司法就不再只是司法；當國安邊界可以不斷擴張，市民、外國人、台灣人都可能被迫活在不確定的法律風險裡。

香港正在告訴台灣一件事：所謂一國兩制的終點，不只是政治自由被收走，也是法律安全感被重新定義。

（圖片來源：AI示意圖）

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