香港國安法實施後的標志性案件 黎智英案即將宣判

（德國之聲中文網）香港法院將於周一（12月15日）對前民主派媒體大亨黎智英一案作出宣判。黎智英被控串謀勾結境外勢力危害國家安全罪以及煽動罪。

78歲的黎智英於2020年被捕，依據的是中國當局為鎮壓2019年席卷香港的大規模反政府抗議活動而實施的國安法。

美聯社報道指出，該案長達156天的審判受到外國政府和政治觀察家的高度關注，被普遍視為對這個前英國殖民地司法獨立和新聞自由的一次考驗。香港在1997年回歸中國後，曾被承諾可以維持50年的西式公民自由。

廣告 廣告

香港長期以來以其充滿活力的新聞媒體和亞洲的抗議文化而聞名。2019年，數十萬人參加的持續數月的反政府抗議活動之後，北京隨即展開了一場大規模的鎮壓，扼殺了這座城市的大部分公開異議的發聲渠道。

黎智英是首批根據《國家安全法》被起訴的知名人士之一，該法也被用來起訴其他一些主要活動人士和反對派政治人物。北京方面則強調，該法律對維護香港的穩定至關重要。

黎智英創辦的《蘋果日報》以其鮮明的民主立場而聞名。他自稱秉持著“傳遞信息等同於傳遞自由”的信念。他的報紙以通俗易懂的方式報道政治和名人，並堅持強烈的民主立場，吸引了大量讀者。該報經常呼籲讀者參與抗議活動。

黎智英本人也曾多次走上街頭，包括參加2019年的抗議活動。

2020年8月，香港警方突襲了蘋果日報大樓，並以涉嫌觸犯國安法為由逮捕了黎智英。

此後香港特區政府根據《香港國安法》拘捕了多名高層並凍結了《蘋果日報》的資金，該報社的資金鏈斷裂，最終於2021年6月24日停止了其26年的業務。

對黎智英最嚴重的指控是，他與他人“以爭取自由和民主為幌子”，邀請美國和其他外國勢力對中國實施制裁。

一個關鍵問題是，黎智英是否在國安法生效後發出過此類呼籲。黎智英並未否認他此前曾呼籲制裁，但堅稱在國安法生效後便停止了此類呼籲。

檢方辯稱，盡管黎智英在法律生效後並未直接要求制裁，但他試圖“制造對中國的虛假印象”，為外國對中國實施懲罰制造正當性。同時指出他曾在網絡上發表批評香港和中國的評論文章。

黎智英的律師彭耀鴻(Robert Pang)回應稱，黎智英的評論相當於飯桌上的“閒談”，並無實質影響。

黎智英本人也表示，他寫作“沒有任何敵意或煽動叛亂的意圖”。

檢方還著重強調了黎智英的海外關系，包括在2019年香港抗議活動高峰期，他與美國前國務卿蓬佩奧和時任副總統彭斯的會面。檢方認為，黎智英的海外關系顯示其“堅定不移地意圖尋求”對中國和香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

六名涉案的《蘋果日報》高管於2022年認罪，其中一些人作為控方證人出庭作證。

黎智英是英國公民，他的案件引起了包括美國和英國在內的外國政府的關注。兩國都呼籲釋放黎智英。

美國總統特朗普表示，他已就此案向中國提出交涉。英國首相斯塔默也表示，英國政府已將確保黎智英獲釋列為優先事項。

但北京方面稱黎智英是“外國反華勢力的代理人和棋子”，並稱他是香港騷亂事件的主要策劃者。

今年9月9日，黎智英的兒子黎崇恩在接受法新社采訪時說：“我很痛心這樣說，但如果我父親死在獄中，他實際上會成為更強大的自由象征，成為為信仰的殉道者。”他還說，其實釋放黎智英也符合北京自身的利益。“你也看到過很多異議人士，一旦他們獲釋，就會失去很多所謂的‘力量’。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (美聯社)