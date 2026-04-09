香港國安法實施細則、控煙新法將上路 陸委會示警：入境「這些事」別做

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記者盧素梅／台北報導

因應香港政府近日修訂《香港國安法》第43條實施細則及《2025年控煙法例（修訂）條例草案》將於4月30日實行，港府全面禁止在公共場所持有電子煙、加熱煙及草本煙等產品，如被查獲，可處罰款3,000港幣，若當事人拒絕配合執法，罰款可增至1萬港幣。陸委會提醒國人前往或過境香港前，務必留意當地法令規定及可能風險，注意個人及隨身物品安全，以免觸法而影響既定行程。

陸委會指出，港府於今年3月23日公告修訂《香港國安法》第43條實施細則，增訂國安部門可採取之措施及相關罪行與罰則。依據該細則，警方可要求任何涉嫌危害國家安全的「指明人士」提供電子設備的解鎖密碼或協助解密，如當事人拒絕配合，可處罰款10萬港幣及1年監禁，提供虛假或誤導資訊，則增至罰款50萬港幣及3年監禁，另海關人員可直接扣押並向法院申請充公具煽動意圖物品；針對被認定為危害國家安全之網路訊息，可要求發布者、轉載者或任何人，以及平台服務商、主機服務商或網絡服務商、受影響平台等，移除相關訊息。

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此外，《2025年控煙法例（修訂）條例草案》將於今年4月30日生效，港府全面禁止在公共場所持有電子煙、加熱煙及草本煙等產品，如被查獲，可處罰款3,000港幣，若當事人拒絕配合執法，罰款可增至1萬港幣。

陸委會強調，港府本次國安法規之修訂，使香港的旅遊風險再度升高，目前政府對香港之旅遊警示，繼續維持橙色燈號，建議民眾避免非必要之旅行，赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

陸委會並強調，若在港澳期間遇急難事件，可洽陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

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