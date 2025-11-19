香港國泰航空公告：支援赴日旅客調整行程

▲香港國泰航空今（19）日公告表示，將為已預訂前往日本的旅客，提供調整行程的靈活選項。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，呼籲別去日本旅遊，而這股抵制潮也擴散到香港，香港國泰航空今（19）日公告表示，將為已預訂前往日本的旅客，提供調整行程的靈活選項。

綜合媒體報導，香港國泰航空在公告中表示，理解顧客預訂航班後，或需因應不同的情況而需調整行程，會盡量協助顧客，提供支援。為了因應中國外交部及香港政府發出的旅遊警示，國泰航空正密切關注事態發展，同時為已預訂前往日本的顧客，提供調整行程的靈活選項。

國泰航空表示，由國泰航空直接預訂航班的顧客，如有需要請聯絡顧客服務團隊，國泰會盡量彈性處理和提供協助；經由其他途徑預訂的顧客，請聯絡相關旅行代理跟進。

不過，國泰航空並未在公告中具體說明調整行程的選項是否包括免費取消或是更改飛往日本的航班。中國幾大航空公司，包括中國航空、南方航空、東方航空之前均已發布通知，稱可以免費取消或更改前往日本航班的機票，《南華早報》報導指出，已經有超過49萬張原訂前往日本的機票取消。

香港保安局15日更新對日本的旅遊警示，稱自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

