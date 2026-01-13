香港地鐵傳意外？乘客奔逃喊：不要往後看、快按警鈴

兩名男子因為爭搶座位吵了起來，甚至衝突越演愈烈。（示意圖／Pexels）





香港地鐵傳出意外，民眾拍下乘客在車廂內驚慌逃跑，不斷大喊「不要往後看！快按警鈴」，讓許多人好慌，以為發生攻擊事件，但後來發現原來烏龍一場！不少人紛紛在網路上詢問發生了什麼事，結果有其他節車廂的乘客PO出影片解釋，原來是其他車廂有人打架，尖叫聲讓人誤會，恐懼才會迅速傳播。

地鐵車廂裡，乘客表情寫滿錯愕，根本不知道發生什麼事，就這樣被人群推著向前走，甚至有人不停大喊「不要往後看！趕快按警鈴」，許多人都嚇壞了。香港地鐵東鐵線，有乘客拍下，許多人在車廂內驚慌推擠，甚至有人被嚇到開始尖叫，以為發生攻擊事件，可是一直到影片結束，都沒看出亂源在哪。

結果有其他乘客解釋，原來是其中一節車廂內，有兩名男子因為爭搶座位吵了起來，甚至衝突越演愈烈，幾乎要大打出手，而其他乘客見狀紛紛走避。其他車廂的人，只看見瞬間有大量人流移動，下意識害怕發出尖叫，恐懼迅速傳播。

但其實這樣的案例並不罕見，同樣在香港地鐵上，也曾有鴿子闖入車廂內，女乘客被嚇到叫了出來，同樣驚動其他車廂的人。許多香港民眾表示，無論是東京車站，還是台灣才剛發生的北車連續攻擊事件，社會風氣還處在一種草木皆兵的狀態，一丁點風吹草動，恐慌就宛如雪球越滾越大，一發不可收拾。

對此香港地鐵表示，車廂內的確有發生爭執事件，但並沒有造成其他意外，呼籲民眾在緊急狀況下，第一時間可以按鈴通報，並保持冷靜，以免引起更大的恐慌。

