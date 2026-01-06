香港外傭的困境：一旦懷孕就會「很恐懼」
在剛得悉自己懷孕的時候，現年30歲、來自菲律賓的喬安妮（Joanne，化名）第一反應是感到擔憂、焦慮。
她不知道該如何跟僱主道出懷孕的情況，也擔心一旦僱主知道之後，自己會遭到解僱，失去收入來源，難以養活自己的孩子。
懷孕後，她在電視新聞上面，看到了一宗外傭涉嫌墮胎的案件，這讓她感到「很害怕」。
2025年6月，一名39歲的外傭在僱主家中誕下已28周的死胎，香港警方經調查後，懷疑其自行買藥墮胎，追查之後，揭露另一名外傭曾向至少10名外傭出售同款墮胎藥。
隨後，警方以涉嫌「殺胎」、「意圖導致墮胎而供應藥物」、「非法管有第一部毒藥」、「施用藥物以促致墮胎」等罪名，總共拘捕了11名外傭。
這則新聞，在香港的外傭圈子裡面，引發了廣泛的關注。
喬安妮從未想過，意外懷孕的情況，也會發生在自己身上。在剛獲悉懷孕的時候，她也曾考慮過是否要終止懷孕。
意外懷孕的菲律賓「姐姐」
2024年，喬安妮來到香港工作，照顧及打理一個有三名成年人、三隻寵物的本地家庭。
她準備與在家鄉的丈夫離婚，在香港工作期間結識了現在的男朋友。意外懷孕之後，她曾經跟男友商討，但對方並不希望撫養這個嬰兒，這讓喬安妮曾一度思考過終止懷孕。
當時，她不知道該怎麼辦，也不知道自己有什麼權利和選項。
今次是她第二次懷孕，她憶述，相比起自己在家鄉懷上第一胎時的喜悅，這次是截然不同的心態，她感到的只有滿滿的憂慮與未知。
在香港，若外傭已按合約為僱主服務40個星期或以上，便可以享有14個星期的有薪產假；若少於40星期，則有權享有無薪產假。僱主不能因外傭懷孕而作出解僱，一經定罪，最高可被罰款10萬元。另外，現行香港法例要求外傭必須與僱主同住。
但喬安妮說，在前往香港工作之前，以及在工作期間，自己未曾被告知，一旦懷孕該怎麼辦。
假日的時候，喬安妮會到教會聚會，在那裡認識了一些朋友。她將懷孕的情況告訴朋友，朋友建議她可尋找協助懷孕外傭的機構如融幼社（Pathfinder）。
那時候她已懷孕八週。獲得支援之後，喬安妮得知自己擁有的權利及相關的資訊，這讓她改變想法，決定把小孩生下來。
在私家診所獲得懷孕證明之後，喬安妮把懷孕一事告訴了僱主。她稱，自那時起，僱主對於她的態度時好時壞，有時甚至會大聲呼喝，令她感到容怕，她形容彼此的關係「並不容易」，也為此常常哭泣。
僱主希望她能夠回菲律賓產子，喬安妮在今年一月，也是懷孕七個月的時候，已經回去菲律賓待產。
大部分航空公司都要求超過28週（約七個月）的孕婦乘搭飛機時出示證明身體狀況適合搭乘飛機的「適航證明」。
但喬安妮不知道，14周的產假完結之後，等待她的會是怎樣的局面。屆時與僱主的兩年「標準僱傭合約」將會到期，她不肯定僱主會否續約，讓她能繼續留在香港工作。
第一次懷孕的印尼「姐姐」
現年34歲的蘇珊（Susan，化名）來自印尼，這是她第一次來到香港工作。
她在這裡認識了一名來自非洲的男朋友，然而，當得悉自己懷孕的那刻，蘇珊感到的不是喜悅，而是害怕，這是她第一次懷孕。
蘇珊告訴BBC中文，在香港，她的朋友並不多，因此在第一時間，並不知道自己有什麼選擇，但她知道，自己想把孩子生下來，孩子的父親也同意一起撫養。
後來，在朋友的介紹下接觸到融幼社，了解到自己首先應該取得懷孕證明。取得懷孕證明後，蘇珊把自己懷孕一事告訴僱主，對方的第一反應是「非常憤怒，並叫我離開屋子」。
在那之後，蘇珊形容僱主在工作及心理上給予她更多的壓力，也對其出外施加更多的限制。
「他們知道我懷孕之後，態度變得惡劣，也不想給我食物。」
也因為僱主限制蘇珊外出，導致其在懷孕約六、七個月的時候，才能夠首次到香港的公立醫院進行產前檢查登記。她記得，那次能夠去到醫院，是因為僱主一家外遊，才得以讓她外出。
懷孕期間，日復一日的心理壓力積累之下，讓蘇珊的情緒變得不穩，也愈來愈不想留在僱主身邊。最終，她決定辭職，並且付上了一個月的代通知金終止合約，然後回去家鄉印尼待產。
「我們很多的個案，因為懷孕就會害怕被僱主解僱，可能他們對於這件事會很恐懼。」融幼社工作人員郭子盈告訴BBC中文。
郭子盈解釋，很多時候，外傭基於在家鄉接受的性知識不足、以及在香港時不清楚有什麼途徑避孕，以致向機構求助時，意外懷孕是常見的情況。
意外懷孕後，外傭也不太清楚自己能夠享有什麼與懷孕相關的權利，「因為意外懷孕或者懷孕（後）有什麼選擇，他們未必很認識。」
這種認知不足，也讓她們感到更多的焦慮及壓力。「很多時候，當她們懷孕，第一件事很擔心是自已會被解僱、很擔心她們的工作會否受到影響，多於她們自己懷孕的狀況。」
而一些更嚴峻的情況，是外傭由於過份擔心，會自己離開僱主、或是被解僱後不願回去原居地，而出現在香港逾期居留的情況。郭子盈指，這樣會導致懷孕的外傭因為沒有合法居留的身份，更難以得到相應的醫療資助。
根據2024年的數據，香港有約36.8萬名外傭，55%來自菲律賓，42%來自印尼，佔本地勞動人口9.6%。
據融幼社資料，2024年共接獲450個熱線求助、有186個成為跟進的個案，除了懷孕外傭外，僱主也能向它們尋求協助。
在跟進的個案中，有58%的懷孕外傭仍然處於受僱的狀態，其餘包括遭到僱主解僱、自願離職、合約屆滿等情況，而這些情況讓她們實際上無法享有產假。
香港勞工處回覆BBC中文稱，在2021年至2025年11月，共處理22宗涉及外傭向僱主發出懷孕通知後被解僱的申索聲請個案，其中11宗轉介至勞資審裁處審理。
香港平等機會委員會回覆BBC中文，在2021年至2025年10月期間，共收到並已完成處理8宗有關外傭涉及因懷孕而被解僱的投訴。
僱主的憂慮
香港教育大學社會科學及政策研究學系副教授伍鳳嫦告訴BBC中文，對於香港的僱主來說，若果外傭懷孕，在產假的14周裡面，或會面對沒有人幫忙照顧家庭的困境。
伍鳳嫦指，對於一些雙職父母、尤其依賴外傭照顧兒童的家庭，這樣的擔憂是確實存在，「在香港的環境裡面，很多的父母，其實很依賴外傭去幫他照顧小孩。」
另一方面，現行香港法例要求外傭必須與僱主同住，這意味著，若果懷孕的外傭選擇在香港產子、以及放產假，在產假期間仍然需要與僱主同住。
伍鳳嫦指，礙於香港的居住環境，尤其是聘請外傭的中下階層家庭，無論在居住空間或是經濟方面，也會面臨一定壓力及擔憂。
勞工處回覆指，在2021年至2025年11月，接獲五宗涉及豁免外傭在法定產假期間與僱主同住的申請，其中四宗因申請人撤回或資料不足未能繼續處理。餘下一宗申請獲得了批准。
然而，除了外傭對於自身懷孕的權利有認知不足的情況，一些僱主也對於外傭懷孕的情況缺乏認知。
2020年，融幼社在街頭訪問103名有聘請外傭的僱主。結果顯示，僅51%受訪僱主知道外傭可以享有產假；81%不知道如僱主不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動；84%以為外傭如因懷孕無法工作可被解僱。
融幼社前研究員劉卉認為，僱傭中介公司及政府相關部門可以增加對僱主的培訓，「在他僱傭外傭之前就做一些相關的培訓，而且強制性的，讓僱主知道一些相關的知識」，並且給予僱主一些比較清晰的指引。
勞工處回覆指，一直有循不同途徑進行宣傳及教育工作，加深外傭及僱主對法定及合約權益和責任的認識，當中涵蓋有關外傭懷孕的資訊。平機會亦回覆指，一直有透過培訓、宣傳和教育，包括舉辦課程、工作坊、簡介會和製作少數族裔語言的宣傳單張等，向僱主和外傭介紹在反歧視條例下的權益及責任。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒接受BBC中文訪問時指，不同的僱主會有不同的憂慮，若僱主得悉外傭懷孕，首先不需要太擔心，應先向外傭了解其生育的意願，例如想在哪個地方生產。若外傭打算回家鄉產子，可容許其提早放產假，並與外傭商討之後的安排。
伍鳳嫦指出，很多時候，僱主擔心在外傭放產假期間，會突然沒有人照顧家庭。她建議保險公司可推出一些與外傭產假相關的保障範圍，讓外傭產假期間，可以保障僱主能夠另聘家傭。
不少亞洲國家或地區都有輸入外傭的政策，對於外傭懷孕的情況，各自政策有所不同。新加坡規定，除非與本國公民或永久居民結婚，否則外傭不得在工作準證有效期內懷孕或在新加坡產子； 台灣則規定，僱主不能因為移工懷孕而要求解約、或強制移工出國。
蘇珊回到印尼之後，有家人在旁邊照顧，情緒穩定了很多，不久，她也順利誕下了小孩。
看到女兒誕生的一刻，蘇珊不禁流下喜悅的眼淚，她知道自己成為了一名母親，也慶幸女兒能健康地出生。
蘇珊說，孩子的父親將會前往印尼與母女二人相聚，至於未來會否再到香港，仍需視乎男友的安排。
「孩子的父親說，他會跟我結婚……我正在等待他來到印尼跟我的家人談談。」
