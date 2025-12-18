香港多名前囚犯揭獄中非人待遇 任意毆打、逾40°C高溫、蟑螂在身上爬

香港《蘋果日報》創辦人黎智英關押於最高設防的赤柱監獄。圖為他2023年8月4日進行每天50分鐘的戶外活動。美聯社



國際特赦組織昨天（12/17）發布最新報告，引述多名曾遭香港當局關押的人士，披露香港監獄囚犯遭遇的不人道及侮辱人格待遇。該組織呼籲當局緊急調查香港懲教院所的情況；香港當局則嚴辭反駁，稱國際特赦組織「惡意抹黑」。

目前流亡英國的前「學生動源」組織召集人鍾翰林，2020年10月至2022年4月間曾關押於專為青少年而設的壁屋懲教所。他向國際特赦組織表示，獄警對囚犯施暴已「司空見慣」，「有時懲教人員對某個囚犯不滿，會把對方帶到沒有監視器的走廊，然後我就會聽到尖叫聲及『打雞翼』的聲音。」

「打雞翼」是一種對囚犯的體罰方式，獄警以用手肘痛打囚犯的肩胛骨，可避免在囚犯身上留下明顯瘀痕。

同樣曾被關押在壁屋懲教所的Peter（化名）表示，他入獄第一天就因為不懂如何正確稱呼懲教人員，「被掌摑8次作為懲罰」。他也表示，曾被要求背誦監獄守則，懲教人員突然命令要倒背，每錯一個字，腳底就會被打一下，最後他的腳底板「變成紫色」。

《香港01》2017年也曾專訪50名香港少年犯，講述在獄中的不人道待遇。有人揭露曾遭獄警禁止如廁而導致失禁，獄警竟要他當眾吃下自己的屎。還有少年被迫喝尿、自慰，也有人被掌摑後損及聽覺。

已獲加拿大政治庇護的前網路電台主持人「傑斯」尹耀昇，2021年起關押於最高設防的赤柱監獄約20個月，香港《蘋果日報》創辦人黎智英也被關押於此。

尹耀昇表示，赤柱監獄的囚室到了夏季有如「烤箱」，體感溫度超過40°C，「我們從飯堂走回牢房時，全身都濕透了」。他表示，牢房天花板安裝的電風扇被鐵絲網緊緊圍住，幾乎沒有通風作用。

他說：「我們在牢房裡必須全裸——連內褲都不能穿。我可以聽到有人痛苦地叫喊，有些人更因為太熱而需要被送去醫院。」

香港大律師、前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）副主席鄒幸彤也遭關押多年，針對獄中規定女性即使夏季也須穿長褲的規則，她曾在2024年提出司法挑戰。

獨囚成為報復手段

另外，香港的《監獄規則》容許因違反紀律而處以單獨囚禁最長28天、也容許因非懲罰性目的實施72小時獨囚，國際特赦組織表示，兩者均違反國際標準。

鍾翰林指出，他遭關押期間至少曾被獨囚三次，他認為這是報復行為，而非合法的紀律處分。

他表示，他曾向探監的朋友透露，因被懲教人員覺得太吵，被罰步操超過3小時。朋友在社群媒體發文披露後，「懲教人員搜查我的牢房並『搜出』了一張不屬於我的書籤。隨後我就被送去單獨囚禁作為懲罰」。

尹耀昇也指出，他剛入獄時被施壓要求簽署文件「自願」同意獨囚，「基本上你無法拒絕——他們會把你鎖在房間裡，直到你同意簽字為止。」

他曾被獨囚在狹小牢房，「每天獨自一人超過22小時」。「我在牢房裡吃飯和如廁。雖然每天有一小時的放風時間，但也只是在一個圍欄圍住的籠子裡獨自踱步，那裡幾乎看不到陽光。」

前立法會議員、現任國際特赦組織香港海外分會理事張超雄2022年被關押在荔枝角收押所。他表示，懲教人員也曾要求他簽署類似文件，「自願」要求單獨囚禁。

廁所無法沖水「惡臭難忍」

2021年被關押在荔枝角收押所的Tommy（化名）也表示，「有蟑螂在我身上爬，我根本睡不著。」同年也被關押在該收押所的張超雄形容，該處「極度骯髒，超乎想像」，「在牢房裡，塵埃積聚成柱，從天花板垂下來。在監獄醫院，廁所無法沖水，惡臭難忍。」

國際特赦組織呼籲香港當局採取立即且具體的措施，解決報告中記錄的人權侵害問題，包括進行必要的調查和改革，以防止進一步侵犯在囚人士的人權。

報告呼籲政府應落實聯合國禁止酷刑委員會於2016年提出的建議，包括成立獨立機構，前往監獄進行有效的突擊視察；縮短單獨囚禁的最長期限，且只用作最後手段。

國際特赦組織指出，利用單獨囚禁作為報復和脅迫的工具，是可能演變成精神酷刑的人權侵害行為。

國際特赦組織亞太區副主任白舒然（Sarah Brooks）表示：「這些前在囚人士對香港獄中生活的描述，揭示了一種常態性的虐待模式，對在囚人士造成了嚴重的身心傷害，當局必須立即展開調查。」

「根據國際法，將在囚人士置於極度高溫、污穢環境及暴力懲罰之中，已構成殘忍、不人道或有辱人格的待遇，更可能構成酷刑。香港政府必須終結這種人權侵害文化，並確保監獄內對人權侵害應負責的人員受到問責。」

香港懲教署則「嚴正反駁有關指控」，表示對肢體暴力採取「零容忍」態度，單獨囚禁僅在「嚴格遵守法律」的情況下實施，且執行了「盡可能最高程度的清潔標準」，亦已採取「廣泛措施」應對炎熱天氣的影響。

