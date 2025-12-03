香港大公報痛批大火是人禍 文章慘遭大幅刪改

香港大埔宏福苑11月26日下午發生大火，目前已知死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。

但願這場火能燒醒一些人

宏福苑大火慘劇震驚全球，香港全城哀痛。香港獨立媒體ReNews報導，向來立場親中國政府的建制寫手屈穎妍，昨天(2日)在喉舌《大公報》臉書刊登一篇專欄，批評這次大火為人禍，更稱「但願這場火能燒醒一些人」，形容過去幾年香港「用錯療傷方法」，不著重民生、不整治官僚架構，「只重歌舞昇平政治表忠，要掌聲不要批評」，令議員及傳媒綁手綁腳失去監察作用，「出大事，是遲早的事，唯一沒料到，是要用幾百條人命、幾千個家庭來交學費。」

誠實豆沙包只維持7小時

該文章昨天下午2時在大公報臉書刊登，隨即被網民發現並形容為「誠實豆沙包」，到晚上9時《大公報》臉書編輯了相關文章並大幅修改，篇題由「先治好惹來蒼蠅的腐爛」，改為「先治好惹來蒼蠅的問題」。

原文中形容，市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」，「報東張」潛台詞是因為「投訴無門」，又指一些小事「無人理」，「釀成大事，就欲理無從了」，這些內容都在修改後被刪減或改寫；而這篇報導圖片中、引用文章火氣最重的一段，更整段被刪。

宏志閣住民返家取物

另一方面，在災情後續方面，香港電台報導，大埔宏福苑未受大火波及的宏志閣，居民於今天及明天，可返回大廈一次，取回重要個人物品。有居民早上到場排隊，部分居民則由旅遊巴士安排到場。其中一名何小姐的父母居於宏志閣，她早上帶同行李箱到場，準備回家取回一些貴重物品、長期藥物及衣服等，為之後天氣轉冷做準備。

她表示，目前父母的物資充足，當天屋苑起火，有管理員拍門通知，父母於是跑離開大廈。她又說，已安排父母入住酒店，暫時未知日後安排。

宏志閣居民可於今天及明天早上9時至晚上9時任何時段，帶同身分證明文件到廣福邨廣義樓旁邊的報到點。每戶可以在相關時段，返回單位一次，每戶限2人同時上樓，逗留最多 1個半小時。

香港民政事務總署和公務員應急隊安排人手提供支援，確保每戶上樓時都有公務員陪同。警務人員會駐守在每一樓層維持秩序，如住戶有需要，在門外守候的公務員可以協助聯絡和搬運行李等，社署的社工在現場支援居民。(編輯：鍾錦隆)

