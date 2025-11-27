香港大埔世紀惡火增至55死.72傷 3大廈火勢仍未完全撲滅

香港「大埔宏福苑」26號發生5級火警，釀成嚴重傷亡，香港消防處今（27）天下午召開記者會表示，有51人在火警當場死亡，另有4人送醫搶救後仍宣告不治，還有72人送醫治療當中，其中包括8位消防員受傷、1人幸殉職。

消防處也指出，針對這起大規模火警，一共出動304輛消防及救援車輛、超過1250名消防人員，並因應大量傷患，聯繫醫管局啟動救護機制，將傷者送往全香港各區醫院。

至於火勢的最新情況，消防處說明，宏福苑共有8座大廈，只有一座未受波及，經過徹夜搶救滅火，其中4座大廈火勢已基本撲滅，3座大廈的火勢也取得有效控制。

