香港大埔五級火警是對城市安全防線嚴峻拷問／羅登廉

▲香港大埔史上最嚴重五級火警

羅登廉

香港新界大埔區11月26日下午有居民樓外的棚架燃起大火，目前死亡人數已增至44人，包括一名殉職的消防員，另外有45人情況嚴重，270人失聯。

雖然香港大埔宏福苑的濃煙漸漸散去，但40多條鮮活的生命卻像一塊巨石壓在每個人的心頭。五級火警不僅燒毀了樓宇，更是對城市安全底線的嚴峻拷問。

火災發生後，救援隊伍的衝鋒值得銘記，消防人員頂著高溫與濃煙，在樓宇間穿梭搜救。他們說現場溫度很高，有些求助地方暫時無法抵達，那種無力感或許只有親歷者才能體會。但越是這樣，越讓人思考，大火蔓延的速度為何如此之快，從一處雜物與竹棚的燃燒，到波及七幢大廈，風勢是自然因素，但有沒有人為的疏漏在推波助瀾？

廣告 廣告

三名工程公司負責人因涉嫌誤殺而被逮捕，這讓責任追究有了初步「落點」。但在維修大樓的過程中，究竟是哪個環節出了問題，是材料不合格，還是施工不規範，抑或是日常維護存在盲區？這些疑問不能隨著拘捕行動的公佈就畫上句號，城市裡還有無數類似的老舊樓宇，它們的安全隱患是否​​都被排查到位，維修保養是否都落到了實處。

香港特首李家超強調，首要工作是撲滅火情及救助傷者，後續的安置工作也有秩序地推進。在臨時庇護中心，700多人找到了暫時的安身之所，社福人員和心理學家在提供情緒支援。這些溫暖的舉措是必要的，卻也難掩災難帶來的創傷。那些失去親人的家屬，那些看著家園化為灰燼的居民，他們需要的不僅是臨時的庇護和經濟上的援助，更需要一個明確的答案。

44人死亡，270人失聯，既讓人痛心又讓人揪心。隨著救援的推進，這個數字或許會有新的變化，但每個逝者的背後都是一個支離破碎的家庭，每個失聯者的背後都是煎熬的等待。警方開通求助管道，幾百名警員投入疏散封鎖，這些努力值得肯定。但當人們在焦急地尋找親友時，是否也該反思，城市應急體系在人員失聯排查上，能否更有效率更精準，能否讓等待的時間再縮短一些。

多所學校停課，部分道路封閉，城市的正常運作被按下了暫停鍵。這場火災像一面鏡子，照出了城市應對突發災害的能力，也照出了潛藏的問題。臨時庇護中心的開放、緊急援助金的申請，這些善後措施展現了城市的溫度，但預防永遠比補救更重要。那些被點燃的雜物，那些蔓延的竹棚，是否本來就不該出現在不該出現的地方，城市管理的精細化程度，是否還有提升的空間。

社會福利署的社工和心理學家在庇護中心忙碌著，情緒支援是重建過程中的重要一環。災難帶來的創傷不會輕易癒合，需要長期的陪伴疏導。而對整個城市來說，這場火災也是一道深刻的傷痕，它提醒我們，城市安全沒有旁觀者，無論是工程建設者、管理者或普通居民，都肩負著守護彼此的責任。

大火已經基本受控，但反思不能停止。 40多條生命的代價太過沉重，它應該換來更嚴格的安全監管，更完善的緊急體系，更細緻的城市管理。那些藏在數字背後的重量，那些未說出口的傷痛與期盼，都在催促著城市「成長」。願這場大火過後，每一棟樓宇都能更安全，每個生命都能被認真守護，願這樣的悲劇永遠不再發生。（照片翻攝畫面）