香港大埔五級火警釀死傷 學生自發當義工嘆：難過到睡不著好想幫忙

香港新界大埔宏福苑26日發生五級火警，據外媒報導，火災已造成嚴重傷亡，大批居民被迫逃離家園，臨時安置在附近庇護所。除了大量湧入的物資，許多義工也自發到現場幫忙，還有大學生清晨搭船趕到庇護站，只盼能盡一份心力。火場可能涉及工地竹棚助長火勢，但有學生認為，真正問題是監管與巡查失當，希望外界聚焦制度缺失，而非單就竹棚開刀。

居民被迫逃離家園

香港新界大埔區宏福苑26日發生五級火警，該級別是香港火警分級制度中的最高層級。港媒《明報》報導，庇護所現場除了有大批的政府工作人員，也有數十名來自各地的義工，有些義工協助整理湧入的愛心物資，有些則負責運送傳遞，現場物資包含衣物及被鋪等。

居民被迫離開家園，前往暫時安身的庇護所。（圖／路透社／達志影像）

大學生：「好想為災民做點什麼。」

就讀香港中文大學一年級的徐同學表示，昨（26日）在校園內就已經可以聞到燒焦味，校內也有不少同學開始募集物資，並送到大埔。「我睡不著，感到很無助。」這是徐同學在火災發生當晚的心情，他認為官員不應坐在辦公室開會，而是要親力親為地幫助市民。

徐同學向《明報》表示，網路上已經有多個義工群組成立，他參與了一個約4700人的群組，其中有10幾人於今早七點多集合，到庇護站幫忙。徐同學表示，剛到庇護所時物資散落各地，義工們協助分類以便分發，義工們來自不同群組，但都自動自發地彼此協調工作。

《明報》報導，住在香港離島區南丫島的方同學，對這次火災事件的發生感到十分痛心，整夜輾轉難眠，於是在網路上找到義工群組的聯絡方式，並在今天凌晨五點半，就搭船前往庇護所，希望可以盡微薄之力幫忙。

竹製棚網不應是究責重點

香港工地常使用的「竹製棚網」，被認為可能是助長火勢的原因之一，但徐同學表示，此次事件的發生，反映的是工地監管與巡查問題，如抗火物料是否不足。他認為，已經使用多年的竹棚，不應該是這次的取締重點，監管巡查問題才更被應該被檢討。

香港工地常用的竹製棚網，被認為可能製助長火勢的雲因之一。（圖／記者莊佳芳攝影）

