香港大埔住宅區大火蔓延 增至13死15傷

（中央社記者張謙香港26日電）香港新界大埔一個住宅區今天發生大火，目前已蔓延至多棟住宅大樓陷入火海。據消防處通報，截至晚上7時許，火災已造成13人死亡，其中1人為消防員，另有15人受傷。

發生火災的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚架（鷹架），方便工人維修。

下午3時左右，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並觸發數以十計的住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。

火警發生後，消防處派遣大批消防員到場撲救，晚上6時22分已把大火升級為最嚴重的五級火警（現場火勢完全失去控制而且迅速蔓延）。

星島日報報導，消防人員不停向大廈噴水，又出動3部雲梯。現場不時傳出爆炸聲，火勢蔓延到相鄰的宏泰閣及宏新閣等7幢大樓，現在有2至3幢大樓情況較為嚴峻。由於現場溫度非常高，部分樓層消防仍未能到達。

香港01引述消防處通報，樓高32層的宏昌閣，外圍棚架起火並蔓延至單位及其他大廈，持續收到求助個案。由於現場環境惡劣，不斷有雜物墜落，加上求助個案不斷增加，開始入夜，需要更多人手支援，因此升級為五級火警。

據通報，消防處出動760人救援，處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，其後送醫又有4人不治。火警中，1名消防員死亡，2名受傷。

截至目前，導致這場大火的肇因未明。

鑑於傳統竹質棚架容易引起火災，香港政府要求，自2025年3月21日起，所有新建工程的棚架至少要有50%為金屬材質，但即引起香港建築業界反彈，擔心影響竹棚工人生計。香港發展局對此表示，這一新規定不包括外牆維修。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141126