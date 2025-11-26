香港大埔住宅大火「升至最高級」！已4死7傷、消防員殉職 住戶求救：火燒過來了

香港大埔宏福苑發生嚴重火警，熊熊烈焰讓人看了怵目驚心，傳出已4死7傷。（翻攝自Threads @jackyyy0728/@kyho_c）

香港新界北區一處有8幢大樓的住宅屋苑「宏福苑」今（26日）下午發生嚴重火警，疑似因為其中一棟大樓的棚架先起火，火勢迅速蔓延，現場不斷傳出爆炸聲，消防人員緊急出動，但火勢尚未被曝滅，至今已傳出造成4死7傷，其中有一名入職9年的37歲消防員不幸殉職；目前仍有不少網友分享，大樓持續冒出熊熊烈焰的畫面，看了怵目驚心。

火勢迅速蔓延7大樓 火警程度升至五級

港媒《香港01》報導，「宏福苑」的宏昌閣今下午約2點51分左右，被發現外牆的棚架起火，多人急忙報案，消防隊在下午3點趕抵現場救援。據悉該處共有8幢大樓，有超過1,800多個單位，屋齡超過42年、較為老舊，正在進行維修作業，未料在過程中發生火警意外。

香港將火警依嚴重程度分為一至五級與災難級，宏福苑火警下午3時02分升為三級，隨後又在3時34分升為四級，晚間6時22分更直接升到最高的五級，此級別須由消防總長親自擔任指揮官。據報，大火蔓延到宏昌閣開始蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，已延燒至少7棟，火勢更燒到部分單位內部。

消防員搜救半小時失聯 尋獲後送醫不治

據報，現場可見多座樓宇冒出火光、濃煙密布，且不斷傳出爆炸聲，許多居民驚慌求救，已傳出有人逃生不及罹難的消息，其中還包含一名消防員。據消防處長楊恩健表示，沙田消防局一名入職9年37歲的何姓隊員，下午3點01分到場後在地下救援，但在3點失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，直到下午4點01分，在宏昌樓的升降機對開空地尋獲，何的面部燒傷，緊急送往威爾斯親王醫院搶救，但仍在下午4點45分宣告不治死亡。

火要燒到家了！ 警消持續滅火拚救援

網路上也流傳許多當地居民求救的消息，有居民在對話群組中分享，住家的窗外已看見隔壁大樓的火光，眼看火就要燒過來了，讓眾人相當擔心。據悉，目前救出的傷者有2人命危、3人重傷，也有人狀況穩定、救治後即出院。消防單位目前仍持續灌救並搶救受困居民。

有受困居民分享內部畫面，讓人相當擔心。（翻攝網路）

