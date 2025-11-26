香港大埔區社會住宅群發生嚴重火災 至少4死5傷、已有1消防員殉職

今（26）日下午約3時前後，香港大浦區發生罕見「四級火警」，目前已知造成4死5傷，包含1名消防人員已經殉職。（圖／翻攝微博／大公文匯報）

今（26）日下午約3時前後，香港大浦區發生罕見「四級火警」。當地一處建案「宏福苑」整修中大樓「宏昌閣」外牆鷹架疑似因不明原因起火，之後火勢迅速延燒到附近宏泰閣、宏新閣等多棟大樓，火勢一發不可收拾，現場還頻繁傳出爆炸聲響。截至下午6點為止，已知火警造成4死5傷，其中2名傷者狀況危急在生死邊緣徘徊，另有一名傷者傷勢嚴重。死者中則包含1名殉職消防員。

綜合港媒報導，這起事件發生在今日下午2點51分。有民眾注意到興建中的宏福苑」宏昌閣大樓外牆鷹架竄出濃煙，驚動周邊多人報案，消防單位則出動一隊搜救隊趕抵現場撲救，然而不見明顯成效。

下午3點02分，現場火警等級已經升至三級，更在下午3點34級升至罕見的四級火警，調配人手與出動車輛也大幅增加，然而火勢此時已延燒至周邊多棟大樓，不少屋內民居傳出熊熊火光，大量濃煙遮蔽了半邊天空。當地消防處則呼籲周邊居民留在室內並緊閉門窗，避免前往遭受火災影響的地區，周遭街道路線也已全數封閉。

截至下午6時，火勢尚未獲得控制，火災已造成4人死亡、5人受傷。其中2人生命危急、1人重傷，且有1名消防員殉職；據報導，附近醫院不斷有傷者被送來，傷亡數恐持續增加。

據了解，「宏福苑」為香港房屋委員會於大埔區興建的「居者有其屋」社會住宅之一，位於新界大埔，共有8棟大樓。該處建案正在進行大型維修工程，因此所有大廈均有搭上鷹架，這次的火警事件據附近居民提供證詞，正是由宏昌閣大樓外的鷹架開始飄出濃煙，之後火勢在短短幾分鐘內就迅速過大。

另根據資料，香港火警分級制度，該制度共將火警分為5種等級，第四級意味著火警現場的形勢變得更為惡劣時，例如火勢猛烈、大量濃煙、高熱，以及受傷人數增加，而現場居民有生命危險，現場在五樓以上，需要增加人手及裝備時，便可能需要把火警升至四級火警。至於最高級的第五級，則意味著火警現場「全面失去控制且急速蔓延」，需要多所消防局共同協調調派人手，民政事務總署更會統籌政府飛行服務隊、醫療輔助隊、社會福利署等各香港政府部門以配合支援。

