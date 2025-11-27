香港大埔大火已造成46人死亡64人傷 警方逮三嫌疑人

▲大埔宏福苑大火是香港近年來最大火災事件。

【本報大陸新聞中心 報導】據稱可能是香港近年來最大火災事件震驚各界，大火始於11月26日下午2時51分發生在大埔宏福苑，延燒至今，雖火勢有受控制但是然有幾棟還冒著煙，現場修防人員仍然嚴密監控中。至27日淩晨已知事故已造成46人死亡，64人受傷，其中16人情況危殆，在確認的死者中，包含一名消防隊員，並有約279人處於失聯狀態。

此外，據最新資訊香港警方已拘捕3名相關工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問，年齡介於52歲至68歲。香港特首李家超在27日淩晨的記者會將此次事件定性為重大災難，香港警方則表示後續調查不排出包括刑事偵查。

廣告 廣告

▲大埔宏福苑大火造成重大傷亡。

據悉，香港大埔宏福苑是屬於香港房屋署售賣的「居屋」，共有8座大廈，正進行包括外牆維修在內的大維修，所有大廈事發時均搭有棚架及蓋上棚網。火災讚26日下午2時51分發生，大火是從其中一座大廈先燒起來的，火頭快速從下往上燒，隨後居民看到濃煙沖天，火勢猛烈。

這場起火點最初位於宏昌閣外牆棚架，隨後火勢在數小時內迅速蔓延至周邊大廈，於當日傍晚6時22分被消防處升級為香港火警分級制度中最高的“五級”。 雖然警戒線被拉設在距離火場較遠的位置，但在現場封鎖線外，仍能聞到空氣中彌漫著濃烈的焦糊味，地面上散落著大量被風吹至此處的、呈黑色的顆粒狀崩落物。

通往宏福苑的周邊道路已被警方實施大範圍交通管制，附近四十幾條路已全部封死”，大量消防車、救護車及警車停滿了街道。香港政府消防處工作人員表示，火災蔓延至屋苑7座大廈，剩餘一座大廈未被波及，消防人員在未受波及的大廈內部開動消防水柱，並到天臺加強保護，同時向隔鄰大廈噴水，估計由於風勢較大，燒著的雜物及竹棚飄散至附近大廈，最終導致火勢蔓延指難以控制。

▲大埔宏福苑大火延燒多時，人與財物損失難以估計。

由於香港政出於秋冬乾燥天氣，並且近日風勢不小，火勢一發不可收拾的快速蔓延整個屋苑，大火不僅在外立面燃燒，更從多個高層單位的窗戶內向外噴湧，被燒斷的竹棚和雜物帶著火星，不斷從高空墜落至地面。

現場停滿了紅色的消防車和白色的救護車，香港政府通報已投入超過1200名消防及救護人員，也幾乎香港各區的消防車輛和配備旋轉台鋼梯的重型消防車，都調過來支援了。但是，受限於高樓大火本身救災廟火難度高，受限於現場街道的寬度以及現有消防設備的臂長，水槍和雲梯確實難以直接觸及頂層火點，噴射的水柱僅能覆蓋樓宇的中低層區域，對於燃勢猛烈的高層單位，地面的水龍明顯「鞭長莫及」。

而最令當地民眾氣憤的是，火災發生後應該有的警鈴完全沒有響動，原本正常是有一點煙冒出來就應該觸動火警警報聲響的警報系統完全沒有作用。一位受訪居民表示，他之所以能及時逃生，是因為手機上的社區群組裏有人發消息說「著火了！」，緊接著鄰里之間開始「人傳人」的互相通知。另一位逃出來的住戶也表示，當時場面非常混亂，大家主要靠手機互通消息，或者看到窗外飄落的火星和濃煙才意識到危險迫近。

香港警方在通報中指出，此次火勢蔓延速度及程度「不尋常」，目前已聯同消防處成立專案組，明確循刑事方向展開全方位調查。香港政府在附近設立了收容中心協助受災民眾，為火災中受影響市民提供服務，幫助他們尋找在火災中無法聯繫到的親人。（照片記者蔡叔涓翻攝）