香港大埔大火已造成46人死亡64人傷 警方逮三嫌疑人
【本報大陸新聞中心 報導】據稱可能是香港近年來最大火災事件震驚各界，大火始於11月26日下午2時51分發生在大埔宏福苑，延燒至今，雖火勢有受控制但是然有幾棟還冒著煙，現場修防人員仍然嚴密監控中。至27日淩晨已知事故已造成46人死亡，64人受傷，其中16人情況危殆，在確認的死者中，包含一名消防隊員，並有約279人處於失聯狀態。
此外，據最新資訊香港警方已拘捕3名相關工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問，年齡介於52歲至68歲。香港特首李家超在27日淩晨的記者會將此次事件定性為重大災難，香港警方則表示後續調查不排出包括刑事偵查。
▲大埔宏福苑大火造成重大傷亡。
據悉，香港大埔宏福苑是屬於香港房屋署售賣的「居屋」，共有8座大廈，正進行包括外牆維修在內的大維修，所有大廈事發時均搭有棚架及蓋上棚網。火災讚26日下午2時51分發生，大火是從其中一座大廈先燒起來的，火頭快速從下往上燒，隨後居民看到濃煙沖天，火勢猛烈。
這場起火點最初位於宏昌閣外牆棚架，隨後火勢在數小時內迅速蔓延至周邊大廈，於當日傍晚6時22分被消防處升級為香港火警分級制度中最高的“五級”。 雖然警戒線被拉設在距離火場較遠的位置，但在現場封鎖線外，仍能聞到空氣中彌漫著濃烈的焦糊味，地面上散落著大量被風吹至此處的、呈黑色的顆粒狀崩落物。
通往宏福苑的周邊道路已被警方實施大範圍交通管制，附近四十幾條路已全部封死”，大量消防車、救護車及警車停滿了街道。香港政府消防處工作人員表示，火災蔓延至屋苑7座大廈，剩餘一座大廈未被波及，消防人員在未受波及的大廈內部開動消防水柱，並到天臺加強保護，同時向隔鄰大廈噴水，估計由於風勢較大，燒著的雜物及竹棚飄散至附近大廈，最終導致火勢蔓延指難以控制。
▲大埔宏福苑大火延燒多時，人與財物損失難以估計。
由於香港政出於秋冬乾燥天氣，並且近日風勢不小，火勢一發不可收拾的快速蔓延整個屋苑，大火不僅在外立面燃燒，更從多個高層單位的窗戶內向外噴湧，被燒斷的竹棚和雜物帶著火星，不斷從高空墜落至地面。
現場停滿了紅色的消防車和白色的救護車，香港政府通報已投入超過1200名消防及救護人員，也幾乎香港各區的消防車輛和配備旋轉台鋼梯的重型消防車，都調過來支援了。但是，受限於高樓大火本身救災廟火難度高，受限於現場街道的寬度以及現有消防設備的臂長，水槍和雲梯確實難以直接觸及頂層火點，噴射的水柱僅能覆蓋樓宇的中低層區域，對於燃勢猛烈的高層單位，地面的水龍明顯「鞭長莫及」。
而最令當地民眾氣憤的是，火災發生後應該有的警鈴完全沒有響動，原本正常是有一點煙冒出來就應該觸動火警警報聲響的警報系統完全沒有作用。一位受訪居民表示，他之所以能及時逃生，是因為手機上的社區群組裏有人發消息說「著火了！」，緊接著鄰里之間開始「人傳人」的互相通知。另一位逃出來的住戶也表示，當時場面非常混亂，大家主要靠手機互通消息，或者看到窗外飄落的火星和濃煙才意識到危險迫近。
香港警方在通報中指出，此次火勢蔓延速度及程度「不尋常」，目前已聯同消防處成立專案組，明確循刑事方向展開全方位調查。香港政府在附近設立了收容中心協助受災民眾，為火災中受影響市民提供服務，幫助他們尋找在火災中無法聯繫到的親人。（照片記者蔡叔涓翻攝）
其他人也在看
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 45 分鐘前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
影／香港大火慘！民眾淚訴「全家都在裡面」
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 13 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 2 小時前
香港二戰以來最嚴重大火44死 建築公司3人「嚴重疏忽」釀禍
官員指出，香港大埔一處社區大樓發生的火災，死亡人數上升到至少44人。警方指控三名與火災有關的男子，犯有「嚴重疏忽罪」。（戚海倫報導） 香港新界大埔「宏福苑」大樓週三發生大火，延燒到社區多棟大樓，中廣新聞網 ・ 4 小時前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前
直聘移工看護 雇主：不適任卻難解約
有民眾透過直聘制度聘僱看護移工，事後發現移工態度不佳，想申請廢聘卻被要求「自行蒐證」，雇主協會為此呼籲勞動部建立「看護不...聯合新聞網 ・ 1 天前