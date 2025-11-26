香港大埔大火登「CNN、BBC」頭條 TVBS火速抵現場

香港大埔發生嚴重大火，引起國際媒體高度關注。（圖／TVBS）

香港大埔發生近17年來最嚴重的高樓大火，造成至少13人死亡、28人受傷，引發全球高度關注。這起重大災難不僅震撼香港各界，也迅速登上國際媒體頭條，包括美國CNN、英國BBC、Sky News以及日本NHK、ANN等多家外媒皆在現場連線報導。TVBS新聞團隊也火速抵達現場，持續追蹤這起被列為五級火警的嚴重事件，提供最即時的災情報導。

香港大埔發生嚴重大火，引起國際媒體高度關注。（圖／TVBS）

火勢在入夜後因風勢較大而難以撲滅，消防車輛持續在現場進行灌救工作。現場除了本地媒體外，還聚集了許多國際媒體，大家架設攝影機對著大樓拍攝，記者們緊盯現場動態，隨時注意最新情況。CNN在報導中表示，這場致命大火恐怕會成為香港數十年來最嚴重的火災之一，CNN記者更到現場與主播進行大段連線，詳細報導災情。

警方因應火勢發展，不斷擴大封鎖範圍，從最初的宏福苑小公園，擴大到廣福邨廣祐樓對出平台。香港本地媒體更是從下午2點開始不間斷轉播，一直持續到深夜，因為火勢仍在持續燃燒。

香港大埔發生嚴重大火，引起國際媒體高度關注。（圖／翻攝CNN）

TVBS新聞團隊也立刻趕到現場關注香港大埔大火。（圖／TVBS）

這次大火不僅是香港17年來首次發生的五級火警，也因其嚴重性迅速成為國際新聞焦點。各國媒體記者守候在現場，從中午到晚上不停歇地進行報導，展現了這起災難的重大影響及全球媒體對此事件的高度關注。香港大埔大火的消息透過各國媒體的即時報導，讓全世界都能了解到這場悲劇的發展狀況。

