香港大埔大火起因？住戶曝工人常亂丟煙蒂

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑今（26）日發生嚴重火警，初步研判起火點為大樓外牆搭建的竹棚架，目前已造成13人身亡，15人受傷，更有消防人員不幸殉職。而在此次大火前，有民眾拍到工人坐在鷹架旁抽菸，質疑是工人抽菸亂丟菸蒂釀禍。

根據港媒香港01與明報報導，今天下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防單位動用一隊搜救隊撲救，火警下午3時02分升為三級，下午3時34分再升為四級，到傍晚升級至最高五級，大火蔓延7棟摩天大樓。

宏福苑去年7月展開維修工程，承辦商為宏業建築工程有限公司，原定計畫明年3月至6月批拆除，初步研判起火點為大樓外牆搭建的竹棚架，

在此次大火前，就有民眾拍到工人坐在鷹架旁抽菸，在香港社群平台上亦有許多人轉傳相關貼文。

一名自稱住在宏福苑頂樓住戶在社群平台發文揭露，大樓進行近一年大維修期間，時常聞到菸味。先前已向管理處反映工人在工棚吸菸，但管理處僅張貼公告，要求工人停止吸菸，未見任何改善。

這名發文者更指出，直至事發前，工人在工棚吸菸且亂丟菸蒂的問題依然存在，直指「有很大的可能是工人抽菸，或者是住戶丟菸蒂」才導致火災。

