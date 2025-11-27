香港大埔大火陸委會致哀 梁文傑：目前無國人受影響

香港大埔宏福苑惡火，目前已造成55人死亡、逾270人失聯。陸委會副主委梁文傑今日在記者會向香港罹難者表示哀悼。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕香港大埔宏福苑昨(26)日驚傳惡火，目前已造成55人死亡、逾270人失聯。陸委會副主委梁文傑今日在記者會向香港罹難者表示哀悼，並說明目前尚無我國人受到影響。

梁文傑表示，陸委會對香港火災慘重傷亡表達哀悼與慰問之意，迄今還有200多人失聯，陸委會向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的慰問與關懷。

「台灣與香港往來密切，政府及社會對於該事故都感到非常震驚！」梁文傑強調，期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另，根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

