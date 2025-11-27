香港大埔大火 朱立倫：為逝者祈求安息

香港使用竹子搭設建築鷹架，至少有數十年歷史。翻攝澳洲特別廣播服務公司



記者周志豪／台北報導

香港大埔住宅大樓昨天大火，造成重大死傷。國民黨前主席朱立倫今在臉書表示，在這個艱難時刻，不論身處何地，都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息，過去台灣發生災難，香港朋友因為良善而支援台灣。

朱立倫說，希望香港社會能盡快走出陰霾，恢復正常生活、繼續閃耀為那自由綻放光芒的東方之珠。

朱立倫表示，看到昨日香港大埔發生的嚴重火災，造成多位市民受傷甚至不幸罹難，心情十分沉重，為香港祈福；安全是所有經濟、社會活動的基礎，沒有安全穩定的環境，一切的發展都將成為空談。

