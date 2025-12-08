香港大埔大火！雞蛋蒸肉餅樂團：親友就住宏福苑

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」8日受訪。（室烘無限工作室提供）

讓E神陳奕迅甘願冒雨聽LIVE、還大讚的香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」，時隔 6 年再度發行新專輯，以港味十足的新作《PROJ3CT 2222》跨海來台宣傳。她們吐露真心話：「擔心大家忘了我們！」 4 人提到陳奕迅喜歡她們的歌，「他在節目上有提起我們，非常高興，也曾和本人打過招呼。」

主唱Soft Liu與吉他手Soni Cheng目前居住台灣，她們大讚台灣空間大、地大。Soft Liu說：「有時候阿姨聽到我們不是台灣人，還會請我吃東西。」直呼台灣人非常有人情味。4人共有 3 個樂團同時進行，她們笑稱這是「內部劈腿」。

廣告 廣告

鼓手Heihei Ng則透露自己幾年前曾對樂團「拋棄、講分手」一次：「當時卡在創作、對不上創意，我就先走出去看看外面的世界，幫其他明星當樂手。視野變寬、吸收不少後就回來了。」4人各有才華，Soni Cheng 甚至曾為天后林憶蓮擔任吉他手，「她不急著唱歌，會先介紹樂手，很尊重大家，和她合作真的很開心。」每個人在專業領域都發光。

談到日前香港宏福苑大火已造成159人死亡，雞蛋蒸肉餅透露也有好友住在當地。Soft Liu 說：「好友就住那邊，真的很難過、很遺憾。他剛好不在家，寵物隔天才被救出來。」表示遇到這種事真的不知道該怎麼辦。

更多中時新聞網報導

來台像走灶咖 利特考慮寶島置產

動力火車顏志琳獲讚兵役天花板

世足》日本又有硬仗 韓國遇東道主