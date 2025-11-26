香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝

▲香港大埔住宅大樓宏福苑26日發生大火，至晚間至少造成13人死亡，16人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸聲不斷。消防單位也研判延燒多棟的原因。

根據港媒香港01報導，大埔宏福苑發生五級火警。今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆竹棚架起火，多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。

大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓內部，消防處指宏昌閣32層高，到場時外圍棚架起火及蔓延至單位及其他大廈，並持續收到求助個案。由於現場環境惡劣，不斷有雜物墮下，加上求助個案不斷增加，開始入夜，需要更多人手支援，故升為五級火。消防出動760人救援。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重受傷，後送院後有4人不治。火警中，一名消防員熱衰竭，一名消防員死亡。

罹難的37歲消防員何偉豪，入職9年，事發時前往現場進行滅火救援工作。他於下午3時01分到場，在地上進行救援，至3時半失聯，消防於下午4時01分在宏昌閣發現他，當時他臉部有燒傷，救護員進行急救及心肺復甦，並送院搶救，惜他於下午4時45分宣告不治。

為何火勢會延燒多棟？消防單位研判，因風勢及起火的竹棚的碎屑飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈。有單位仍火光熊熊，現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，已在通訊中心再致電聯絡市民，一能夠進攻到去上層的單位，便會帶他們到安全地方。

