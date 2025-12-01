香港大埔宏福苑大火 數十年來最慘重傷亡

燒到焦黑的大樓，不斷竄出巨大火舌，末日景象嚇壞全香港。

幾個小時過去，火球持續從大樓冒出，向空中翻騰，有如烏克蘭戰場的驚悚畫面，登上各大國際媒體。

香港宏福苑大火 外媒大篇幅報導

香港26號爆發宏福苑惡火，英美日各國新聞頭條報導，徹夜直播規模龐大的住宅社區遭到大火摧殘的過程。

死傷及失聯人數不斷上修，圍觀民眾尖叫夾雜著受災戶的絕望哭聲。

宏福苑社區大火 數十年來傷亡最慘重

大樓11月26號下午3點左右起火，火勢蔓延迅速，從三級火警升級到最高五級。

社區共8座大廈每棟31層，容納1984戶，超過4600名居民，65歲以上長者超過1/3，8棟樓中7棟燃燒，成為香港數十年來傷亡最慘重的火災。

香港消防處幾乎動員全港力量，派出約1200名消防及救護人員、140多輛消防車，26號火警發生後直到28號上午，火勢才大致受控，焦急的家屬第一時間不免質疑搜救行動的效率。

竹編鷹架文化遺產 如今成惡火幫凶

竹編鷹架被許多香港人視為文化遺產，但在不少專家眼中，這次成了奪命幫凶。

竹編鷹架成本低、搭架快，但防火性遠不如金屬鷹架，台灣使用比率剩下大約兩成。但有香港業者反駁，合乎安全規範的竹編鷹架，在空間狹小的香港仍有優勢。

大火釀災導致多校停課 海外名人相繼捐款賑災

大火阻塞香港交通，迫使27號全港至少11所學校停課。原定27跟28號舉行的

立法會選舉論壇暫停，娛樂圈活動也紛紛延期或取消。海內外各界名人相繼捐款，並捐贈大量物資，一同協助香港度過黑暗時刻。

責任編輯／李家成

